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04.10.2019
Интерфакс-АВН

Сирийское урегулирование может послужить моделью разрешения региональных кризисов - Путин

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Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в Сочи 20 ноября 2017 года.
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Климентьев

Сочи. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин заявил, что процесс урегулирования ситуации в Сирии может стать моделью разрешения региональных кризисов с преимущественным использованием дипломатических механизмов.

"На наш взгляд, сирийское урегулирование может стать своего рода моделью разрешения региональных кризисов, причем, в абсолютном большинстве случаев работать будут именно дипломатические механизмы. Применение силы здесь - крайне вынужденное исключение", - сказал Путин в четверг на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Путин напомнил, что в 2015 году было принято решение о начале российской операции в Сирии, и тогда, по его словам, "далеко не все, в том числе и эксперты, находившиеся тогда в зале (Валдайского клуба), верили в то, что это может закончиться как-то позитивно, наоборот, весьма скептически относились к этому, а многие задавали вопрос - зачем это нужно".

Президент РФ подчеркнул, что, несмотря на скепсис, России во взаимодействии с партнерами удалось нанести существенный удар по террористам в Сирии.

"Мы нанесли поражение уже практически побеждавшему на территории Сирии международному террористическому интернационалу и предотвратили возвращение, инфильтрацию в нашу страну и в соседние государства, с которыми у нас (у России), кстати, нет визового режима, у нас прозрачные границы, сотен, а, может быть, в дальнейшем тысяч вооруженных головорезов", - сказал Путин.

По его словам, "за несколько лет большая часть сирийской территории освобождена от террористов, уровень насилия кардинально снизился".

Путин подчеркнул, что "совместно с партнерами по "астанинскому формату" при поддержке ООН удалось запустить внутрисирийский политический процесс, наладить для этого тесные рабочие контакты с Ираном, Турцией, Израилем, Саудовской Аравией, Иорданией, другими странами Ближнего Востока и с США".

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