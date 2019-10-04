"Красивая стена": почему Трамп дал Украине денег на войну

Сенаторы уговорили Трампа разблокировать военную помощь Украине

Дональд Трамп все же согласился выделить Украине военную помощь. По его словам, он принял такое решение из-за просьбы одного из сенаторов. Но американского лидера до сих пор не устраивает тот факт, что Украина, находясь в Европе, получает основную часть финансирования от Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп разблокировал военную помощь Украине только из-за просьб американского сенатора-республиканца от штата Огайо Роба Портмана и других законодателей. Об этом сообщил сам американский лидер во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Белом доме. По словам Трампа, Портман лично звонил ему по этому вопросу.

Американский лидер обратил внимание, что до прихода к власти на Украине Владимира Зеленского в стране была "колоссальная коррупция, больше, чем в любой другой стране мира". По словам Трампа, Украина фактически считалась одной из самых коррумпированных стран в мире, и ему не хотелось давать деньги такому государству.

Президента Соединенных Штатов также возмутил тот факт, что деньги Украине дает именно Вашингтон, хотя она "расположена гораздо ближе к странам Европы, чем к США".

"Она [Украина] как стена между Россией и Европой, как большая, широкая, красивая стена", - сказал Трамп. Он подчеркнул, что европейские страны в первую очередь должны оказывать Киеву помощь.

"Я ненавижу, когда [США] являются единственной страной, которая дает деньги", - заявил американский лидер. Он не хочет, чтобы США были "государством-неудачником" и платили за остальных. "Мы были государством-неудачником многие годы. Мы больше не государство-неудачник", - заключил Трамп.

"Кокус по Украине" (кокус - своеобразное объединение законодателей по интересам) 3 сентября направил в администрацию США совместное письмо с призывом не отказываться от предоставления военной помощи Украине. Послание было адресовано директору административно-бюджетного управления Белого дома Мику Малвэни. Его подписали Роб Портман, сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон, демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин, демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин и демократ от штата Коннектикут Ричард Блюментал.

Текст письма был опубликован на сайте Портмана. В нем сенаторы назвали данное финансирование "критически важным для обеспечения долгосрочной жизнеспособности украинских военных". "Финансовая помощь США в сфере безопасности уже помогла переломить ситуацию в этом конфликте, и она необходима, чтобы обеспечить защиту суверенной территории этой молодой страны", - обратили внимание сенаторы.

Они подчеркнули, что американский конгресс, который как раз и направляет деньги, постоянно поддерживает выделение этих средств.

"Мы настоятельно призываем вас поручить Пентагону незамедлительно направить эти средства [на военную помощь Украине]", - указали на сайте.

Неделю спустя Рон Джонсон на совместной пресс-конференции с демократом от штата Коннектикут Крисом Мерфи по итогам их поездки на Украину, в Сербию и Косово заявил: даже если Трамп решит блокировать военную помощь Украине в размере $250 млн, американский конгресс все же намерен предоставить Киеву такое финансирование, передавало агентство Reuters.

"Если он [президент США] решит не тратить эти деньги [на помощь Украине], то я действительно полностью уверен, что конгресс на двухпартийной основе распорядится их выделить", - отметил Джонсон. Причем еще перед его поездкой по странам Европы Трамп в личном разговоре с ним выразил мнение, что предоставлять помощь Киеву должны европейские страны, так как Украина является их непосредственным соседом, подчеркнул сенатор.

Не исключено, что на решение Трампа о выделении помощи Украине повлиял и скандал с делом сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера. Как сообщил The Wall Street Journal, глава США восемь раз обращался к Зеленскому с просьбой помочь с этим расследованием. Джо Байден - потенциальный кандидат в президенты США от демократов на выборах-2020. Демократы заявляют, что американский лидер заморозил военную помощь Киеву, чтобы надавить на президента Украины.

После таких обвинений подконтрольная Демократической партии палата представителей во главе с Нэнси Пелоси объявила о подготовке к запуску процедуры импичмента Трампу.

Намереваясь снять с себя подозрения, он распорядился опубликовать полную стенограмму своего телефонного разговора с Зеленским. Расшифровка была обнародована вечером 25 сентября. Судя по ней, главы государств действительно обсуждали дело Байдена.

В том числе в ходе диалога поднималась и тема помощи Украине. Зеленский обратил внимание, что его стране нужна поддержка, но не помощь. На полях прошедшей Генассамблеи ООН Зеленский заявил, что Трамп не оказывал на него давления в ходе их телефонного разговора. Сам украинский лидер заверил, что и сам не предпринимал подобных действий в отношении кого-либо на Украине. "У нас был хороший разговор, мы говорили о многих вещах. Я думаю, что вы это прочитали [в стенограмме], что никто на меня не давил", - отметил Зеленский.

В проект американского бюджета на 2020 финансовый год ранее было внесено предложение выделить Украине военную помощь в размере $250 млн, но Трамп ставил под сомнение целесообразность такого финансирования.

В ходе своей речи на Генассамблее американский президент также отметил, что его не устраивает расклад, при котором основную поддержку Украине оказывают США.

Лидия Мисник