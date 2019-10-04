"Они издеваются": Sohu оценило ответ России на американскую "мать всех бомб"

Как известно, Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день являются не только первой экономикой в мире, но и обладают сильнейшей армией, пишет китайское издание Sohu. Россия по военной мощи занимает второе место, при этом сильно уступая в мощи экономической. Как ни странно, имея гораздо более скудный оборонный бюджет, русским удается эффективно соперничать с американцами в области передовых оружейных разработок, в чем-то даже опережая их.

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К примеру, в начале 2000-х годов в США был разработан исполинский авиационный боеприпас, названный "Матерью всех бомб". GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) – самый мощный неядерный боеприпас, когда-либо созданный американцами. Взрывчатое вещество, которое получило название H6, состоит из тротила, гексогена, нитроцеллюлозы и порошкового алюминия.

При массе боезаряда в 8,5 тонны, мощность взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте. Температура в эпицентре взрыва достигает 1500 градусов Цельсия. Ударная волна частично поражает противника в радиусе до одного километра.

В России же пошли другим технологическим путем в решимости создать еще более мощный конвенциональный боеприпас. Так получилась АВБПМ – Авиационная вакуумная бомба повышенной мощности. В сентябре 2007 года в эфире российского государственного телеканала были показаны кадры испытаний этого боеприпаса.

Принцип действия бомбы заключается в распылении над областью высокоэнергетического аэрозоля с последующим его подрывом. Утверждается, что мощность взрыва достигает 44 тонн в тротиловом эквиваленте, что в 4 раза превышает возможности американской бомбы GBU-43/B. Температура в центре взрыва составляет около 3000 °C, а радиус тотального уничтожения – 300 метров.

Таким образом, созданием "Папы всех бомб" в России поиздевались над американцами, пишет Sohu, как бы намекая, что на любую хитрую гайку у русских всегда найдется болт с резьбой.