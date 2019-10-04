Москва опровергает сообщения о российском спецназе на Шпицбергене

Москва. 3 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "антироссийскими вбросами" и "апофеозом беспринципности" сообщения о высадке российского спецназа на Шпицбергене.

"Это были действительно массированные антироссийские вбросы, они появились недавно и касались якобы присутствия российского спецназа и активной шпионской деятельности спецслужб России в Норвегии. (...) На мой взгляд, это уже какой-то апофеоз беспринципности и отхода от профессиональной не только этики, но вообще от профессиональных норм журналистики", - сказала представитель МИД РФ на брифинге в четверг.

Захарова также не исключила, что публикация этой информации могла быть приурочена к торжественным мероприятиям, посвященным 75-летию освобождения бойцами Красной армии Северной Норвегии, которые планируются на конец октября.