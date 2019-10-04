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04.10.2019
ЦАМТО

Партия новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны России

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Су-34
Су-34.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 3 октября. Новосибирский авиационный завод (НАЗ) им. В.П.Чкалова – филиал ПАО "Компания "Сухой" (входит в ОАК) передал Минобороны России партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34.

"Выполнение обязательств перед Минобороны России – одна из ключевых задач ОАК. Серийное производство и поставки новейших авиационных комплексов – это не только наш вклад в укрепление ВКС России, но и обеспечение загрузки высокотехнологичных предприятий корпорации", – отметил генеральный директор ПАО "ОАК", вице-президент ОООР "СоюзМаш России" Юрий Слюсарь.

По информации пресс-службы Центрального военного округа, самолеты будут эксплуатироваться в составе авиационного полка в Челябинской области.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования, при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения, а также для выполнения задач воздушной разведки.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
НАЗ Чкалова
ОАК
Сухой ПАО
Персоны
Слюсарь Юрий
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