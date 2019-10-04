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04.10.2019
Военное обозрение

ВВС Филиппин: нам нужна мощь вертолета как у Ми-17

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Похоже, что озвученная ранее готовность Москвы безвозмездно передать Маниле один вертолет Ми-17 в vip-варианте стала неплохим стимулом для привлечения внимания Филиппин к данной модели.

Источник изображения: topwar.ru

В военном руководстве страны уже высказали свое отношение к винтокрылой машине обозначенного типа. Как пояснил пресс-секретарь Минобороны Арсенио Андолонг, местные ВВС испытывают острую нужду в вертолете с большой грузоподъемностью, который будет использоваться для выполнения задач по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В соответствии с независимой внешней политикой правительства и с учетом необходимости приобретения самого лучшего вертолета на наиболее выгодных условиях, техническая рабочая группа, занятая в этом проекте, тщательно изучила доступные платформы, предлагаемые несколькими странами, которые могли бы соответствовать техническим требованиям ВВС

- пояснил Андолонг.

С его слов, первоначальные результаты исследования показывают, что Ми-17 хорошо подходит для создания парка тяжелых вертолетов, поскольку "он достаточно мощный для того, чтобы перевезти около 34 полностью снаряженных солдат или поднять гаубицу". При борьбе с бедствиями как раз и нужен заложенный в нем потенциал.

Как указал пресс-секретарь, для принятия окончательного решения о поставках (речь идет о 16 единицах) необходимо согласие министра обороны Делфина Лоренцана, который на данный момент отсутствует в стране.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Филиппины
Продукция
Ми-17
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