Войти
04.10.2019
Известия.ru

Маск показал, как выглядит марсианский корабль Starship

551
0
0
Источник изображения: iz.ru

Илон Маск впервые показал "внутренности" корабля Starship, который отправится в ближайшие годы на Марс. Сам миллиардер уверяет, что аппарат практически полностью готов и полетит в путешествие в 2022 году. В отсеке помещается почти 100 т груза. Этот корабль Маск планирует отправить на Марс на ракете Superheavy, чтобы положить начало основанию колонии. Сначала предполагается доставить грузы, а в 2024 году, как полагает бизнесмен, будущих колонистов. Starship рассчитан на перевозку 100 человек.

Илон Маск впервые показал "внутренности" корабля Starship, который отправится в ближайшие годы на Марс. Сам миллиардер уверяет, что аппарат практически полностью готов и полетит в путешествие в 2022 году. В отсеке помещается почти 100 т груза. Этот корабль Маск планирует отправить на Марс на ракете Superheavy, чтобы положить начало основанию колонии. Сначала предполагается доставить грузы, а в 2024 году, как полагает бизнесмен, будущих колонистов. Starship рассчитан на перевозку 100 человек.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Персоны
Илон Маск
Проекты
Марс
Похожие новости
13.04.2018
"Яндекс" рассказал, что в космосе россиянам интереснее всего жизнь, Марс и туалет
27.02.2018
Британский астронавт заявил, что люди могут высадиться на Марсе уже через 20 лет
08.02.2018
Центральный ускоритель Falcon Heavy разбился при посадке
12.04.2017
Дублер – это звучит долго
11.11.2016
Трампонаука: что ученые думают о новом президенте
29.09.2016
Илон Маск планирует построить "город-миллионник" на Марсе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.10 10:31
  • 138
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 04.10 10:06
  • 12
Главе "Ростеха" присвоили звание Героя России
  • 04.10 09:56
  • 3
У самолета МС-21-300 возникла неисправность при испытании
  • 04.10 08:47
  • 1
"Подкрадывающаяся атака" - новое слово в тактике российских танкистов
  • 04.10 08:32
  • 1
Для F-35 заказали крупнейшую в истории программы партию двигателей
  • 04.10 08:03
  • 2
Тайное оружие Су-57 готово поставить крест на американских "невидимках"
  • 04.10 07:09
  • 4
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 04.10 07:01
  • 2
Российские загоризонтные РЛС "Резонанс" разместят на Ближнем Востоке
  • 04.10 06:39
  • 2
Ростех предложил три варианта развития ОАК, для каждого нужны субсидии на 350 млрд руб. - газета
  • 04.10 05:45
  • 10
Радиофотоника станет драйвером современной радиоэлектроники
  • 04.10 00:30
  • 1
"Сметут все живое". Россия получит самые мощные залповые системы в мире
  • 03.10 23:17
  • 1
Казанский вертолетный завод посетила делегация КНР
  • 03.10 23:16
  • 5
Невидимость преувеличена: немецкий пассивный радар засек F-35
  • 03.10 23:00
  • 1
Эксперт назвал главное преимущество С-500 над С-400
  • 03.10 21:43
  • 6
Российская частная компания планирует разработать космический грузовик