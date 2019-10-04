Маск показал, как выглядит марсианский корабль Starship

Илон Маск впервые показал "внутренности" корабля Starship, который отправится в ближайшие годы на Марс. Сам миллиардер уверяет, что аппарат практически полностью готов и полетит в путешествие в 2022 году. В отсеке помещается почти 100 т груза. Этот корабль Маск планирует отправить на Марс на ракете Superheavy, чтобы положить начало основанию колонии. Сначала предполагается доставить грузы, а в 2024 году, как полагает бизнесмен, будущих колонистов. Starship рассчитан на перевозку 100 человек.

Илон Маск впервые показал "внутренности" корабля Starship, который отправится в ближайшие годы на Марс. Сам миллиардер уверяет, что аппарат практически полностью готов и полетит в путешествие в 2022 году. В отсеке помещается почти 100 т груза. Этот корабль Маск планирует отправить на Марс на ракете Superheavy, чтобы положить начало основанию колонии. Сначала предполагается доставить грузы, а в 2024 году, как полагает бизнесмен, будущих колонистов. Starship рассчитан на перевозку 100 человек.