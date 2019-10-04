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04.10.2019
ЦАМТО

Индия планирует ускорить покупку бронемашин FICV

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Модель FICV
Модель «боевой машины пехоты будущего» (Futuristic Infantry Combat Vehicle, FICV).
Источник изображения: defenceforumindia.com

ЦАМТО, 3 октября. Руководство Индии планирует ускорить реализацию программы закупки до 2600 перспективных боевых машин пехоты FICV (Future Infantry Combat Vehicle), стоимость которых может составить около 8 млрд. долл.

Как сообщает The Indian Express, за победу в тендере на поставку СВ Индии новых БМП конкурируют индийские компании Mahindra & Mahindra, Titagarh Wagons, Tatas, DRDO и Reliance Defense and Engineering. В числе зарубежных производителей оригинального оборудования, которые проявили интерес к участию в проекте, называют российских производителей под эгидой "Рособоронэкспорта", американскую General Dynamics и немецкую Rheinmetall.

В настоящее время в составе СВ Индии насчитывается около 49 механизированных пехотных батальонов. По словам генерал-майора в отставке С.Б.Астхана, БМП FICV планируется развернуть во всех районах с высокой угрозой конфликта, включая северный, западный и восточный сектора.

FICV должна представлять собой маневренную бронемашину, способную не только действовать на труднопроходимой местности, но и обеспечить надежную защиту расчета от огня противника при доставке пехотного отделения в зону боевых действий. На текущий момент СВ укомплектованы бронемашинами советской разработки, включая БМП-1, БМП-2 и БТР-70. Основной является БМП-2 "Саратх", производимая в Индии по российской лицензии.

По данным источников издания, в настоящее время проект FICV пробуксовывает, поскольку промышленность и заказчик в лице Сухопутных войск не смогли достичь взаимопонимания по ряду вопросов. Хотя Министерство обороны ожидает, что до 90% инвестиций в разработку прототипов FICV поступит от частного сектора, источники сообщают, что индийские производители не хотят вкладывать значительные средства без обязательств со стороны армии. Первоначальные инвестиции в разработку двух прототипов оцениваются в 8 млрд. рупий, которые, по мнению правительства, должны выделить подрядчики. Промышленность, со своей стороны, заявляет, что во всем мире подобные разработки финансируются государством.

Как сообщал ЦАМТО, реализуемая в категории "Делай в Индии" программа приобретения 2610 многоцелевых перспективных боевых машин пехоты FICV (Future Infantry Combat Vehicles) является одним из проектов, продвижение которого связано с постоянными задержками. Реализация программы началась в 2008-09 гг. с целью замены БМП-2/2K и была прекращена три года спустя. В 2014 году проект был возобновлен. После того, как процедура DPP-2016 еще раз изменила принципы работы национальных производителей, было решено проектировать и производить FICV в сотрудничестве с зарубежными компаниями.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Россия
США
Продукция
БМП-1
БМП-2
БТР-70
Компании
DRDO
FICV БМП
General Dynamics
Rheinmetall
Tata Motors
РОЭ
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