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04.10.2019
Военное обозрение

Для F-35 заказали крупнейшую в истории программы партию двигателей

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В США заключен контракт на производство крупнейший в истории программы партии двигателей для малозаметных истребителей Lockheed Martin F-35. Суммы, прописанные в договоре, дают представлении о стоимости двигателя для ВВС США.

Источник изображения: topwar.ru

Компания Pratt&Whitney получила контракт от Министерства обороны США на сумму 5,7 миллиардов долларов на 12-ю и 13-ю серийные партии двигателя F135, являющегося основной силовой установкой F-35, "стелс"-истребителя пятого поколения.

Этот контракт является крупнейшей единовременной поставкой в истории производства F135. В рамках соглашения профинансирована сборка 332 двигателей как для вооруженных сил США, так и для зарубежных клиентов. Контракт включает в себя программный менеджмент, инженерную и сервисную поддержку, а также наладку силовых установок.

- говорится в сообщении компании. Простой подсчет дает цифру примерно 17,2 миллиона за единицу.

Источник изображения: topwar.ru

Сделка включает в себя опционы на производство 14-й серии двигателей. Pratt & Whitney утверждает, что поставила более 500 силовых установок F135, которыми оснащены все три варианта F-35.

Предыдущий контракт был заключен в июне 2018 года. Тогда компания заключила сделку на двигатели для 11-й серии малозаметного истребителя. Тогда производство F135 обошлось ВС США в 2 миллиарда долларов, и включало 135 двигателей (14,8 миллиона за двигатель).

Источник изображения: topwar.ru

Вариант двигателя для F-35B

Двухконтурный двигатель F135 создан на базе F119, разработанного для первого истребителя пятого поколения F-22. Максимальная тяга его в обычной и палубной версиях - 13000 кгс, на форсаже - 19500 кгс. По сравнению с предыдущими двигателями этой фирмы он обладает улучшенными характеристиками проверок систем и выявления отказов. Также в нем приблизительно на 40 процентов меньше деталей. Обслуживание двигателя также упрощено – все оперативно заменяемые компоненты можно демонтировать переустановить набором всего из шести инструментов. Также его обслуживание требуется почти в половину меньше человекочасов.

Разница в цене может быть обусловлена разными вариациями одного двигателя, поставляемыми для различных версий самолета. Так, F135-PW-400 устанавливаемый на палубный F-35C, отличается усиленной антикоррозионной защитой. А силовая установка F135-PW-600 для F-35B оборудована поворотным соплом и подъемным вентилятором производства Rolls-Royce, а также боковыми соплами для стабилизации по крену. Все это сказывается на конечной стоимости.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F-35
F-35B
F-35C
F119
F135
Компании
Lockheed-Martin
Pratt&Whitney
Rolls-Royce
Проекты
Истребитель 5 поколения
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1 комментарий
№1
04.10.2019 08:32
Цитата, q
Для F-35 заказали крупнейшую в истории программы партию двигателей
Главное - это двигатели ПЯТОГО поколения для истребителя ПЯТОГО поколения. На российские Су-57 ставятся двигатели ЧЕТВЕРТОГО поколения, поскольку двигателестроительная отрасль России измордована "реформаторами" до клинического состояния.
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