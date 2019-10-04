Войти
04.10.2019
ТАСС

Рогозин заявил, что проект корабля Starship компании Илона Маска выполним лишь на 20%

540
0
0
Starship (слева) и двигатель ракеты Falcon 1
Starship (слева) и двигатель ракеты Falcon 1.
Источник изображения: spacex.com

Глава Роскосмоса отметил, что презентация корабля его "не впечатлила"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Специалисты Роскосмоса считают проект корабля Starship американской компании SpaceX, представленный ее основателем Илоном Маском, малореализуемым. Об этом в четверг заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Смотрел презентацию. Не впечатлила, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС. - Мы запросили мнение технических специалистов, они считают, что реализуемо из того, что было сказано, процентов 20. Все остальное - это обычный шум, белый шум, который сопровождает такого рода проекты, который тоже нужен для привлечения инвесторов".

Презентация Starship модификации Mk1 прошла 29 сентября в Техасе. Глава SpaceX заявил, что первый орбитальный полет корабля планируется выполнить в течение полугода.

Starship - космический корабль многоразового использования, предназначенный для полетов на Марс и рассчитанный на 100 человек. Как ранее не раз подчеркивал Маск, он основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. В качестве временного ориентира отправки исследователей на Марс он называл 2022 год.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
Марс
Похожие новости
24.12.2018
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
05.12.2017
"Вы подарили всей стране праздник. Слава России!"
15.09.2015
Однопланетные виды не выживают
27.10.2014
Макеты в космос не летают
15.05.2014
Контршпильки от Рогозина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.10 10:31
  • 138
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 04.10 10:06
  • 12
Главе "Ростеха" присвоили звание Героя России
  • 04.10 09:56
  • 3
У самолета МС-21-300 возникла неисправность при испытании
  • 04.10 08:47
  • 1
"Подкрадывающаяся атака" - новое слово в тактике российских танкистов
  • 04.10 08:32
  • 1
Для F-35 заказали крупнейшую в истории программы партию двигателей
  • 04.10 08:03
  • 2
Тайное оружие Су-57 готово поставить крест на американских "невидимках"
  • 04.10 07:09
  • 4
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 04.10 07:01
  • 2
Российские загоризонтные РЛС "Резонанс" разместят на Ближнем Востоке
  • 04.10 06:39
  • 2
Ростех предложил три варианта развития ОАК, для каждого нужны субсидии на 350 млрд руб. - газета
  • 04.10 05:45
  • 10
Радиофотоника станет драйвером современной радиоэлектроники
  • 04.10 00:30
  • 1
"Сметут все живое". Россия получит самые мощные залповые системы в мире
  • 03.10 23:17
  • 1
Казанский вертолетный завод посетила делегация КНР
  • 03.10 23:16
  • 5
Невидимость преувеличена: немецкий пассивный радар засек F-35
  • 03.10 23:00
  • 1
Эксперт назвал главное преимущество С-500 над С-400
  • 03.10 21:43
  • 6
Российская частная компания планирует разработать космический грузовик