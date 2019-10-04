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04.10.2019
Военное обозрение

"Русские наращивают боевую мощь и ведут себя провокационно" - адмирал ВМС США

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Соединенные Штаты должны существенно нарастить боевые возможности группировки своих ВМС, отвечающей за сдерживание России. Данное требование озвучил командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго, указав, что это необходимо сделать в первую очередь, несмотря на увеличение напряженности по всему миру.

Источник изображения: topwar.ru

С его слов, он видит все больше российских кораблей, подводных лодок и самолетов в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах, а также в Балтийском, Черном и Средиземном морях, постоянно отслеживает заявления и действия русских, "нагнетающих обстановку в этом регионе".

При этом 6-й флот США, который он курирует, имеет в своем распоряжении на регулярной основе "всего лишь четыре эсминца, два экспедиционных транспорта и командный корабль". Фогго буквально требует больше.

Как он пояснил, в 2018 году ему удалось получить АУГ, чтобы осуществить боевое развертывание в европейских водах впервые за много лет. Тогда же здесь действовали десантные силы, а не провели все свое время на Ближнем Востоке, участвуя в операциях 5-го флота.

Перед нами выступали русские, которые летали на своих "Медведях" [бомбардировщиках Ту-95] и других средствах авиации в непосредственной близости от авианосца. Мы могли проводить профессиональные операции по перехвату реальных целей. Поэтому я думаю, что в целом это был огромный успех

- отмечает Фогго.

Источник изображения: topwar.ru

ТУ-95МС

"Русские окружают"

Однако теперь становится все труднее убедить Объединенный штаб "послать ограниченные ресурсы флота в этот уголок мира", сетует военный, указывая, что нехватка сил вызывает "усталость" подчиненных. Например, 6-й флот проводит 125 дней в году в Черном море, еще столько же – корабли НАТО.

Русские наращивают свою боевую мощь, насыщая регион кораблями, субмаринами и реактивными самолетами, и ведут себя все более провокационно. Если вы слушаете российского президента, он говорит о всевозможных новых изделиях – гиперзвуковых, подводных системах вооружений, торпедах, ракетах большей дальности, которые в итоге окажутся в российском арсенале. Я думаю, что это эскалация

- заявил Фогго.

С его слов, русские выстроили мощную зону "запрета доступа", осуществив "милитаризацию Калининграда" размещением многочисленных систем, "которые позволяют целиться по войскам НАТО, пока они находятся в Прибалтике". То же самое они сделали в Крыму, угрожая силам США и альянса в Черном море. Не лучше обстоят дела в Сирии.

Стало очень оживленно в Восточном Средиземноморье. Мы видим все большее количество и присутствие российских военных кораблей в этом районе, которых мы раньше здесь не наблюдали

- указал адмирал, отметив, что в качестве адекватного ответа требуется немедленно приступить к усилению региональных сил как сдерживающего фактора.

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Страны
Россия
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США
Продукция
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