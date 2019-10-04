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04.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Женщинам Саудовской Аравии разрешили служить в армии

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Военнослужащие ВС Саудовской Аравии
Военнослужащие ВС Саудовской Аравии.
Источник изображения: https://twitter.com/YemeniObserv

Власти Саудовской Аравии решили позволить женщинам служить в вооруженных силах королевства.

Министерство обороны страны начало принимать женщин на военную службу, они могут претендовать как на должность рядовых, так и на офицерские должности в разных родах войск, включая военно-воздушные силы, ВМС, войска противовоздушной обороны, стратегических ракет и медицинскую службу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное издание Asharq Al-Awsat.

Штабной генерал Хасан аш-Хашри отметил, что "прием женщин на военную службу – шаг вперед в верном направлении". Он также уточнил, что в саудовской армии "полно работы для женщин".

Издание сообщает, что данное решение было принято в рамках программы экономических преобразований "Видение-2030", которая была разработана под руководством наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. В частности, там оговорено стремление государства превратить прекрасный пол в одну из движущих сил для реформ в королевстве.

Ранее сообщалось, что призывник на Украине женился на двоюродной бабушке для отсрочки от армии.


Анастасия Воробьева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Саудовская Аравия
Украина
Проекты
Медицина
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