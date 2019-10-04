Испытанная в КДНР ракета для подлодок может преодолеть свыше 2 тыс. км

Северная Корея значительно продвинулась в создании баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок. Об этом свидетельствуют испытания в акватории Вонсанского залива, проведенные 2 октября.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), речь идет о БРПЛ "Букгыксон-3". Ее разработкой занимается Академия национальной обороны КНДР.

Позже были обнародованы фотоматериалы из района испытаний. Как сообщает ЦТАК, они прошли успешно и не причинили вреда окружающей среде.

Первые данные о том, что в КНДР начались работы по созданию субмарин-ракетоносцев, появились еще в 2014 году. Вывод о существовании такой военной программы в Стране утренней свежести был сделан после анализа снимков с американских разведывательных спутников.

Два года спустя в августе 2016 года произошел первый успешный старт твердотопливной двухступенчатой ракеты "Букгыксон-1". Анализ траектории показал, что она способна поражать цели на дальности более 1000 км.

Эта разработка военной промышленности КНДР демонстрировалась на военных парадах в Пхеньяне.

Для испытаний специально была построена дизель-электрическая подводная лодка. Она же была использована и в минувшую среду.

По южнокорейским данным, новая ракета пролетела 450 километров, достигнув максимальной высоты 910 км. Военные эксперты предполагают, что она способна уничтожать объекты на дистанции более 2100 км.

Отметим, что в текущем году в КНДР провели несколько успешных испытаний комплексов различных типов, в том числе аналога американской ракеты ATACMS и крупнокалиберной реактивной системы залпового огня большой дальности.

Алексей Брусилов