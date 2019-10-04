Россия в Сирии защитится землей

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Российские военные в Сирии защитятся от атак дронов габионами (набитыми землей, песком или щебнем плетеными конструкциями). Соответствующее видео постановки фортификационных сооружений опубликовала "Звезда".

"Машина с краном движется вперед со скоростью три километра в час, и прямо у нас на глазах вырастает стена из габионов. То есть фортификационные сооружения длиной 70 метров можно построить чуть больше чем за минуту. Пока на одном конце идет развертывание, здесь уже можно начинать засыпку", — говорится в репортаже телеканала.

Там же отмечается, что подобный способ предназначен для защиты личного состава, который находится на наблюдательной вышке. Говорится, что при сбросе снаряда с беспилотника осколки остаются на сетке, в другом случае защита от осколков обеспечивается верхними габионами.

Утром 14 сентября произошла атака 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 7 крылатых ракет на объекты нефтяной компании Saudi Aramco (Саудовская Аравия).