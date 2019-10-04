Мощнейшая "Малка": как модернизировали советское оружие

В России завершают модернизацию миномета "Тюльпан" и пушки "Малка"

Одна из мощнейших пушек в мире была подвергнута модернизации. Речь идет о 203-мм "Малке", усовершенствованной версии знаменитого "Пиона", созданного в 1980-х годах. Эта самоходная пушка предназначена для поражения целей в глубоком тылу противника. "Малка" может стрелять как фугасными, так и реактивными снарядами, и даже ядерными боеприпасами.

Работы по модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек "Малка" были завершены компанией "Уралтрансмаш". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу концерна "Уралвагонзавод", принадлежащему госкорпорации "Ростех".

"Малка" калибром 203 мм получила новые коробки передач, энергообеспечительные агрегаты и распределительные механизмы. Обновлены были аппаратура внутренней связи, радиостанция и комплекс системы противоатомной защиты. Кроме того, самоходная пушка получила новые приборы наблюдения.

Модернизацию прошел также известный миномет 2С4 "Тюльпан". Новые системы связи позволяют этому орудию работать в "единой системе тактического звена", говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что модернизированные 240-мм "Тюльпаны" уже поступили на вооружение сухопутных войск России.

Пушка 2С7М "Малка" представляет собой модернизированный вариант знаменитой советской сверхмощной самоходной установки "Пион", созданной еще в 1980-х годах. Эти орудия предназначаются для поражения объектов противника, расположенных глубоко в тылу, за линией фронта.

В конце холодной войны "Пионы" находились в распоряжении группы советских войск в Германии. Однако после вывода ВС СССР с территории ФРГ эти пушки были вывезены с европейской территории России на Дальний Восток.

"Пионы" и "Малки" могут стрелять как осколочно-фугасными снарядами, так и "активно-реактивными" боеприпасами. Но главным ноу-хау является возможность использования специальных ядерных снарядов.

Кроме того, эти пушки могут разбивать бетонные укрепления и вести обстрел химическими боеприпасами.

В конце сентября 2018 года американский журнал The National Interest сообщил, что Москва начала модернизацию "бога войны" - артиллерии. Эксперты особо отметили тактико-технические характеристики и боевые возможности самоходного миномета "Тюльпан" и крупнокалиберной гаубицы "Пион".

"Русские пушки способны выстреливать ядерные снаряды, и НАТО на своем горьком опыте познакомилось бы с их мощью, если бы "холодная война" переросла в горячую", - говорится в статье.

При этом американские аналитики не до конца понимают, почему Россия решила обратить внимание на старое вооружение советского производства. Тем не менее, специалисты предполагают, что это связано с более низкой стоимостью снарядов в сравнении с ракетами.

Другая версия гласит, что артиллерия может быть использована российскими Вооруженными силами, чтобы "стирать в порошок" укрепления потенциального противника.

Артиллерия - далеко не единственный род вооружений, который в российских ВС проходит через жесткую модернизацию. 30 сентября стало известно, что в армии России появились усовершенствованные танки Т-90М.

Главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков рассказал, что Т-90М является модернизированной версией Т-90А.

Он отличается от предшественника наличием башенного модуля с многослойным бронированием и 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М. Кроме того, в новой модели боеукладка расположена вне боевого отделения.

Также на Т-90М появилась высокоавтоматизированная система управления огнем "Калина" и дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка с 12,7-мм "Кордом МТ".

Кроме того, танк оснащен противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом динамической защиты "Реликт".

В сфере новейших вооружений Россия и вовсе оказалась "впереди планеты всей" - аналогов гиперзвуковых комплексов, представленных президентом РФ Владимиром Путиным, западные страны по-прежнему не сумели построить. Презентация оружия Путиным вызывала огромный резонанс в России и мире, и в вооруженных силах США признали, что защиты от гиперзвукового оружия у них на данный момент нет. При этом спустя год, 20 февраля 2019 года, Путин в своем послании сообщил о новейшей гиперзвуковой ракете "Циркон".

"Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно, и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон", - заявил президент. Путин отметил, что скорость "Циркона" достигает 9 чисел Маха, она способна поражать цели на расстоянии более 1000 км.

Иван Апулеев