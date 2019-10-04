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04.10.2019
ЦАМТО

Китай предоставил Сербии пакет военной помощи

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Китайские военные медицинские автомобили
Китайские военные медицинские автомобили, переданные в дар ВС Сербии.
Источник изображения: inserbia.info

ЦАМТО, 3 октября. Командование Вооруженных сил Сербии объявило о состоявшейся на базе им. Стевицы Йовановича в Панчево церемонии передачи Вооруженным силам страны пакета военной помощи, предоставленной Китаем.

На мероприятии, состоявшемся 23 сентября, присутствовали министр обороны Сербии Александр Вулин, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Сербии генерал Милан Мойсилович, посол КНР в Белграде Чен Бо, другие официальные лица.

По заявлению А.Вулина, на текущий момент Китайская Народная Республика безвозмездно передала ВС Сербии различную технику и оборудование общей стоимостью 8,9 млн. евро.

Стоимость нового пакета оценивается в 4 млн. евро. В его состав вошла различная инженерная техника, которая поступит на вооружение инженерного батальона ВС Сербии и будет применяться как для военных, так и гражданских нужд. В частности, были переданы автогрейдеры, бульдозеры, экскаваторы, тягачи, грузовики, автоцистерны для перевозки воды и топлива, вилочные погрузчики, санитарные и пожарные машины.

За последние годы Минобороны Сербии также получало военную технику и оборудование в рамках соглашений о военной помощи с США, Россией и Республикой Беларусь.

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Страны
Белоруссия
Китай
Россия
Сербия
США
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