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04.10.2019
Военно-промышленный курьер

США проведут испытания грузовых беспилотников для морпехов

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Источник изображения: vpk-news.ru

ВМС США объявили о намерении провести в январе 2020 года масштабные сравнительные испытания грузовых беспилотных летательных аппаратов, которые можно было бы использовать для снабжения подразделений Морской пехоты.

Как сообщает N+1 со ссылкой на Flightglobal, испытания аппаратов будут проводиться на полигоне в Юме штата Аризона.

Согласно требованиям ВМС США, грузовые дроны, испытания которых будут проводиться в будущем году, должны иметь дальность полета не менее 10 километров. Аппараты должны уметь долететь до заданной точки, оставить груз, а затем вернуться обратно. Беспилотники должны выполнять полностью автономные полеты.

Один дрон должен перевозить не менее 27,2 килограмма грузов. В качестве наиболее типичной нагрузки для беспилотников военные рассматривают одну канистру объемом 18,9 литра с водой или горючим, а также несколько упаковок с боеприпасами и рационами MRE.

По итогам испытаний участник, занявший первое место, получит приз в размере 100 тысяч долларов. За второе место военные перечислят участнику 75 тысяч долларов, а за третье — 50 тысяч. При этом военные отмечают, что победа в сравнительных испытаниях не означает, что победитель получит контракт на производство и поставку беспилотников.

В сентябре текущего года американская компания Yates Corporation объявила о разработке одноразового беспилотника GD-2000 большой грузоподъемности. Аппарат, разрабатываемый для Морской пехоты США, сможет перевозить до 740 килограммов различных грузов.

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Страны
США
Проекты
2020-й год
БПЛА
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