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04.10.2019
Военно-промышленный курьер

Великобритания тоже хочет на Марс - санкции против России смягчаются

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Источник изображения: vpk-news.ru

Изменения внесены в закон "Об экспорте (санкции в отношении России, Крыма и Севастополя)", принятый в 2014 году.

Великобритания внесла поправки в закон об экспортном контроле, принятый в связи с санкциями в отношении России. Они позволят осуществлять некоторые виды деятельности в рамках миссии по изучению Марса "ЭкзоМарс-2020". Соответствующий документ размещен в законодательной базе страны, говорит РБК.

Поправки внесены в раздел "Преступления, связанные с товарами и технологиями, входящими в Общий военный перечень Европейского союза".

В изначальной версии закона в данном разделе говорилось, что лицо, которое осуществляет деятельность по поставке в Россию гидразина, несимметричного диметилгидразина и метилгидразина (компоненты высококипящего ракетного топлива), предназначенных для использования в определенных пусковых установках, совершает преступление.

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Страны
Великобритания
Россия
Продукция
РС-20
Проекты
Евросоюз
Марс
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