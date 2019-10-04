У самолета МС-21-300 возникла неисправность при испытании
У среднемагистрального самолета МС-21-300 во время испытательного полета возникла техническая неисправность. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, проблемы касаются гидравлической системы, у самолета не убирается шасси.
На борту находится экипаж испытателей из трех человек.
"РИА Новости" со ссылкой на руководство аэропорта сообщает, что посадка прошла штатно. По данным агентства, у самолета не сработал датчик выпуска шасси.
17 сентября объединенная авиастроительная корпорация опубликовала видео первого приземления МС-21 за границей. Опытный лайнер прилетел в Стамбул, на выставку "Технофест".
МС-21 совершил первый полет в 2017 году. Публике его показали на авиасалоне МАКС в сентябре 2019 года. Первый демонстрационный полет он совершил на американских двигателях Pratt&Whitney.
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Испытания для того и проводятся, чтобы устранить все проблемы.
Так удобнее пилить бюджет.
... это создаёт негативный имедж.- подача материала журналистами создаёт, и это не самый тухлый заголовок который я видел на эту тему: "Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета" ...
При этом сокрытие проблем, ИМХО, тоже не является решением особо для не секретных объектов.