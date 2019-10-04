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04.10.2019
Известия.ru

У самолета МС-21-300 возникла неисправность при испытании

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

У среднемагистрального самолета МС-21-300 во время испытательного полета возникла техническая неисправность. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, проблемы касаются гидравлической системы, у самолета не убирается шасси.

На борту находится экипаж испытателей из трех человек.

"РИА Новости" со ссылкой на руководство аэропорта сообщает, что посадка прошла штатно. По данным агентства, у самолета не сработал датчик выпуска шасси.

17 сентября объединенная авиастроительная корпорация опубликовала видео первого приземления МС-21 за границей. Опытный лайнер прилетел в Стамбул, на выставку "Технофест".


МС-21 совершил первый полет в 2017 году. Публике его показали на авиасалоне МАКС в сентябре 2019 года. Первый демонстрационный полет он совершил на американских двигателях Pratt&Whitney.

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Страны
США
Компании
Pratt&Whitney
ОАК
Проекты
МАКС-20XX
МС-21
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3 комментария
№1
04.10.2019 07:04
Печально, что информация о проблемах на испытаниях попадает в СМИ, это создаёт негативный имедж.
Испытания для того и проводятся, чтобы устранить все проблемы.
+2
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№2
04.10.2019 09:19
да, чиновники любят, когда всё шито-крыто.
Так удобнее пилить бюджет.
0
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№3
04.10.2019 09:56
Цитата, LEO101 сообщ. №1
... это создаёт негативный имедж.
- подача материала журналистами создаёт, и это не самый тухлый заголовок который я видел на эту тему: "Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета" ...

При этом сокрытие проблем, ИМХО, тоже не является решением особо для не секретных объектов.
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