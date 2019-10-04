Турецкая позиция по Кашмиру повышает шансы "Рособоронэкспорта" в индийском тендере

Турция может покинуть индийский многомиллиардный проект из-за позиции Анкары по Кашмиру, одним из двух претендентов на него останется "Рособоронэкспорт". Об этом сообщает портал IndianDefense.

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Сотрудничество Hindustan Shipyard Limited (HSL) с турецкой компанией Anadolu Shipyard в рамках проекта по строительству многофункциональных кораблей поддержки индийского флота (Flexible Support Ships – FSS), оцененный в 2,3 миллиарда долларов, может быть приостановлено в свете позиции Анкары по ситуации в Кашмире. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал международное сообщество за то, что оно "не обращает внимания на ситуацию", которая, по его мнению, ущемляет права мусульманского населения в регионе.

Издание Financial Express, не называя официальных причин, приводит слова высокопоставленного чиновника, который на условиях анонимности подтвердил, что "контракт с турецкой компанией на 45 000-тонные многофункциональные корабли поддержки (FSS) для индийского флота может быть отложен".

Причиной может быть резкая позиция Турции, фактически поддержавшей Пакистан с его позицией по Кашмиру на недавно завершившейся 74-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

- отметил офицер.

В свою очередь, индийский премьер-министр Нарендра Моди встретился на полях Генеральной Ассамблеи с лидерами стран-противников Турции – Кипра, Армении и Греции.

Турецкий демарш повысил вероятность победы России

Турецкая верфь имела необходимую техническую квалификацию, в рамках строительства кораблей FSS для индийского флота, и была выбрана в числе трех других международных компаний, которые участвовали в конкурсе на строительство пяти кораблей. Первоначально на запрос о предложении откликнулись семь глобальных игроков. В частности, среди претендентов отметились немецкая Thyssen Krupp Marine Systems (TKMS), Fincantieri из Италии и Navantia из Испании. Важным участником стал и "Рооборонэкспорт", которой, совместно с немецкой TKMS и турецкой верфью, попал в шорт-лист.

Несмотря на то, что контракт еще не подписан, турецкая верфь рассматривалась как один из наиболее вероятных победителей. Это был первый случай, когда Anadolu Shipyard, входящая в состав Tais industrial group, участвовала в каком-либо оборонном контракте в Индии. Ее выход предстоящий выход из тендера резко повышает шансы "Рооборонэкспорта."