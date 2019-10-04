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04.10.2019
ЦАМТО

Дональд Трамп заявил о намерении продать Финляндии "большое количество" самолетов

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F/A-18 Hornet
Истребитель F/A-18 Hornet ВВС Финляндии.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 3 октября. США намерены продать Финляндии "большое количество" самолетов, в том числе истребителей. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы теперь работаем над соглашением по продаже большого числа самолетов и истребителей Финляндии", – сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Нийинисте.

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Страны
США
Финляндия
Персоны
Трамп Дональд
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