Дональд Трамп заявил о намерении продать Финляндии "большое количество" самолетов

ЦАМТО, 3 октября. США намерены продать Финляндии "большое количество" самолетов, в том числе истребителей. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы теперь работаем над соглашением по продаже большого числа самолетов и истребителей Финляндии", – сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Нийинисте.