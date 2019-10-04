Дональд Трамп заявил о намерении продать Финляндии "большое количество" самолетов
Истребитель F/A-18 Hornet ВВС Финляндии.
Источник изображения: militaryparitet.com
ЦАМТО, 3 октября. США намерены продать Финляндии "большое количество" самолетов, в том числе истребителей. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы теперь работаем над соглашением по продаже большого числа самолетов и истребителей Финляндии", – сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Нийинисте.
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