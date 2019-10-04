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04.10.2019
ТАСС

Единственный в России производитель боевых машин пехоты пройдет цифровую модернизацию

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Сборка боевой машины пехоты БМП-3 на Курганмашзаводе
Сборка боевой машины пехоты БМП-3 на Курганмашзаводе.
Источник изображения: http://tplants.com

До конца 2020 года "Курганмашзавод" получит более 30 высокоточных цифровых станков с программным управлением

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Ростех проведет масштабную программу цифровой модернизации "Курганмашзавода" (КМЗ) - производителя боевых машин пехоты и другой военной и гражданской гусеничной техники. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы госкорпорации.

"До конца 2020 года завод получит более 30 высокоточных цифровых станков с программным управлением. Обновление станочного парка позволит КМЗ в два раза увеличить производство гражданской продукции, в частности деталей для техники высокой проходимости", - сообщили в Ростехе.

Отмечается, что большая часть оборудования будет установлена на тех участках технологической цепочки, где необходимы дополнительные ресурсы для повышения производительности в узких местах производства. "Несколько токарных обрабатывающих центров закуплены для завода сварных конструкций. Первые 11 обрабатывающих комплексов с числовым программным управлением появятся на предприятии уже в 2019 году", - пояснили в госкорпорации.

В пресс-службе добавили, что на заводе уже установлены два новых пятикоординатных токарно-фрезерных центра. В ближайшее время будут поставлены вертикально-фрезерные четырехосевые обрабатывающие центры, фрезерный пятиосевой обрабатывающий центр и токарный обрабатывающий центр. Кроме того, будет приобретено спецоборудование для кузнечно-литейного и инструментального производств.

"Внедрение цифрового промышленного оборудования на КМЗ позволит в два раза нарастить объемы производства гражданской продукции. При этом наладка оборудования при запуске новых видов изделий будет происходить в пять-десять раз быстрее. На новом оборудовании планируется изготавливать детали для гражданской техники высокой проходимости - вездеходов и других машин разработки КМЗ", - приводят в пресс-службе слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко. По его словам, поставляемое промышленное оборудование производится на Ковровском электромеханическом заводе, также входящим в Ростех.

Курганский машиностроительный завод - крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России. Это единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, которые стоят на вооружении армий десятков стран мира.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Курганмашзавод
КЭМЗ
Ростех
Проекты
2020-й год
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