Американский эксперт: Российский флот начинает свою игру в Средиземном море

Россия усиливает свою боевую мощь в Средиземноморье, позволяя флоту начать свою игру в этой части планеты. Присутствовать в относительной близости к родным берегам гораздо проще, чем попытаться составить США конкуренцию в мировом океане. Данную оценку дал американский эксперт по ВС СССР и РФ Дмитрий Горенбург для Европейского центра по изучению вопросов безопасности Джорджа К. Маршалла (институт американского Минобороны).

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Новое лицо советской Пятой эскадры

Поддержание военно-морского присутствия в Средиземном море является гораздо более эффективной стратегией для российского ВМФ […] потому что у России нет ни ресурсов, ни глобальных амбиций, чтобы бросить вызов мировому превосходству ВМС США

- отмечает Горенбург (старший научный сотрудник Отдела стратегических исследований Центра военно-морского анализа, сотрудник Дэвисовского центра при Гарвардском университете).

С его слов, публикуемых в NI, во времена Холодной войны советские боевые корабли были привычным зрелищем в Средиземном море. За этот регион с 1967 года отвечала Пятая эскадра, которая преследовала авианосцы США, будучи готовой поразить их ракетами, торпедами и даже ядерным оружием. Но с распадом СССР данное соединение было расформировано.

Однако в 2013 году оно было воссоздано в виде Средиземноморской эскадры, которая включает в состав, главным образом, вымпелы Черноморского флота. Сирийский порт Тартус снова стал российской базой, предназначенной для обслуживания кораблей, в том числе атомного класса. После того как ЧФ пополнился шестью "Варшавянками", две из них постоянно базируются на обозначенной базе. На ротационной основе здесь присутствуют надводные корабли и субмарины других флотов, в основном – СФ и БФ.

Данная группировка осуществляет доставку войск в Сирию, наносит удары по наземным целям на ее территории, занимается слежением за вымпелами США и их союзников, демонстрирует флаг РФ в гаванях иностранных государств, таких как Кипр, Египет, Мальта.

Присутствие постоянных сил в Средиземном море повышает авторитет России в регионе, служит сдерживающим фактором для военных действий Запада в этой локации и является барьером для неприятеля в его стремлении проникнуть к российским рубежам

- указывает эксперт, отмечая, что в этом фактически и заключается "игра ВМФ РФ в Средиземноморье".

Источник изображения: topwar.ru

Корветы закрывают доступ

Горенбург усматривает в отказе Москвы строить ВМФ в американском стиле переход к преимущественно оборонительной стратегии. При этом созданные Россией зоны закрытого доступа планируется прикрывать небольшими корветами, оснащенными ракетами.

Как он поясняет, идея состоит в том, что российский флот может использовать эти корабли для создания морских зон, в которые трудно проникнуть вражеским силам. Эти "пузыри А2/АD" в Черном море и восточном Средиземноморье состоят из набора многоуровневой защиты и нескольких ударных структур, атакующих по целому ряду направлений с помощью комбинации ракет дальнего действия морского, воздушного и наземного базирования, и комплексов более короткого полета – прибрежных и ПВО.

Старые крейсеры и эсминцы советской эпохи будут продолжать посещать порты для получения престижа, но небольшие корабли и [приданные им] ракеты сформируют сущность российского флота в Средиземном море и в других местах

- отмечает эксперт.

В перспективе в состав Средиземноморской эскадры войдут 10-15 надводных кораблей и несколько подводных лодок, - считает упомянутый эксперт.