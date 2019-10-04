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04.10.2019
ТАСС

Индия надеется установить контакт с модулем после его жесткой посадки на Луне

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ISRO
Эмблема индийской организации космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization).
Источник изображения: galaxywire.net

Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван считает, что связь с аппаратами можно восстановить с началом нового лунного дня

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 октября. /ТАСС/. Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена продолжить попытки связаться со спускаемым модулем "Викрам", совершившим 7 сентября жесткую посадку на спутнике Земли, с наступлением лунного дня. Об этом сообщил журналистам глава ISRO доктор Кайласавадиву Сиван.

"Связаться с "Викрамом" сейчас невозможно, так как в том районе Луны началась ночь. Но ISRO может начать поиски "Викрама", как только лунная ночь закончится", - приводит в четверг слова Сивана газета Free Press Journal.

Ранее индийское космическое ведомство сообщало, что срок работы посадочного модуля, как и находящегося на его борту небольшого лунохода "Прагьян" составляет всего 1 лунный день (14 земных суток), поскольку эти аппараты получают энергию от солнечных батарей.

По данным издания, попытки связаться с ними были прекращены около 10 дней назад, когда в районе посадки началась ночь. Однако в ISRO не исключает, что связь с аппаратами можно восстановить с началом нового лунного дня.

"Викрам" должен был мягко сесть на поверхность спутника Земли 7 сентября, но на высоте 2 км над Луной аппарат отклонился от намеченной траектории посадки и потерял контакт с центром управления полетом, после чего совершил жесткую посадку. Посадочный модуль, входивший в состав миссии "Чандраян-2", должен был доставить на Луну 27-килограммовый луноход "Прагьян", которому предстояло исследовать район Южного полюса спутника Земли. Орбитальный зонд "Чандраян-2" тем временем продолжает работу на орбите Луны.

Космическое ведомство Индии создало специальный комитет из ученых и экспертов различных учреждений для анализа причин потери связи со спускаемым аппаратом. Ожидается, что их доклад будет представлен в ближайшее время.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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