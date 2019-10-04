"Подкрадывающаяся атака" - новое слово в тактике российских танкистов

Танкисты Восточного военного округа (ВВО), на полигоне в Бурятии отработали новый тактический прием "Подкрадывающаяся атака", основанный на опыте современных вооруженных конфликтов, сообщили в Минобороны.

В ходе тренировки с боевой стрельбой на полигоне Дивизионный танкисты организовали взаимодействие с подразделением РЭБ и мотострелками.

"По замыслу новой тактики экипажи танковых и мотострелковых подразделений совершили марш в заданный район, мотострелки высадились вблизи условного населенного пункта и организовали скрытное продвижение в городских условиях. Во главе группы действовал разведывательный взвод, который проверял местность на наличие засад, растяжек, мин-ловушек и докладывал тактическую обстановку в реальном времени по средствам радиосвязи", – говорится в сообщении.

При этом специалисты РЭБ применили новый комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2", при помощи которого сканировали заданный диапазон радиочастот, определяли пеленг источников радиоэлектронного излучения, а затем передавали координаты на подвижные пункты управления.

"Танки продвигались по проверенным безопасным маршрутам в тылу мотострелковых групп и оказывали огневую поддержку при внезапном нападении групп условного противника", – рассказали в Минобороны.