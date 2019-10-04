Иран создает свою коалицию в Персидском заливе

Необходимо полное соблюдение условий ядерной сделки, или Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в Ереване на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Реализация ядерной сделки или СВПД как эффективного образца успешной многосторонней дипломатии по урегулированию международных вопросов требует неукоснительного выполнения подписавшими ее участниками и всеми государствами-членами ООН взятых на себя обязательств. Исламская Республика Иран ожидает, что стороны, подписавшие СВПД, будут действовать в соответствии с этой сделкой", - отметил иранский лидер. Он также обратил внимание на вопросы безопасности в регионе.

Политика Исламской Республики Иран, подчеркнул Роухани, основана на поддержании мира и стабильности в регионе и Персидском заливе, а также свободы и безопасности судоходства в Ормузском проливе. Недавние инциденты серьезно осложнили обстановку. "И как я уже неоднократно заявлял на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, мы приглашаем все страны, затронутые событиями в Персидском заливе и Ормузском проливе, присоединиться к нашим мирным усилиям или коалиции "Надежда". Она направлена на укрепление мира, стабильности, прогресса и благосостояния для всех жителей Ормузского пролива.

Эта инициатива охватывает различные направления сотрудничества, такие как коллективное снабжение энергией, свобода судоходства и свободное перемещение нефти и других ресурсов в Ормузском проливе и за его пределами".

Герман Напольский, корреспондент "ВПК" (Ереван)