Войти
04.10.2019
Военно-промышленный курьер

Иран создает свою коалицию в Персидском заливе

441
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Необходимо полное соблюдение условий ядерной сделки, или Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в Ереване на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Реализация ядерной сделки или СВПД как эффективного образца успешной многосторонней дипломатии по урегулированию международных вопросов требует неукоснительного выполнения подписавшими ее участниками и всеми государствами-членами ООН взятых на себя обязательств. Исламская Республика Иран ожидает, что стороны, подписавшие СВПД, будут действовать в соответствии с этой сделкой", - отметил иранский лидер. Он также обратил внимание на вопросы безопасности в регионе.

Политика Исламской Республики Иран, подчеркнул Роухани, основана на поддержании мира и стабильности в регионе и Персидском заливе, а также свободы и безопасности судоходства в Ормузском проливе. Недавние инциденты серьезно осложнили обстановку. "И как я уже неоднократно заявлял на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, мы приглашаем все страны, затронутые событиями в Персидском заливе и Ормузском проливе, присоединиться к нашим мирным усилиям или коалиции "Надежда". Она направлена на укрепление мира, стабильности, прогресса и благосостояния для всех жителей Ормузского пролива.

Эта инициатива охватывает различные направления сотрудничества, такие как коллективное снабжение энергией, свобода судоходства и свободное перемещение нефти и других ресурсов в Ормузском проливе и за его пределами".

Герман Напольский, корреспондент "ВПК" (Ереван)

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Иран
Польша
Компании
ООН
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
30.11.2015
Опосредованные войны
19.03.2015
А.Антонов: санкции ЕС и США существенно не повлияли на организацию международных конференций, организуемых МО РФ
23.04.2012
Угрозы реальные и мнимые
22.09.2011
Радар подождет
03.04.2009
Весеннее настроение. Медведев и Обама договорились о разоружении
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.10 10:31
  • 138
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 04.10 10:06
  • 12
Главе "Ростеха" присвоили звание Героя России
  • 04.10 09:56
  • 3
У самолета МС-21-300 возникла неисправность при испытании
  • 04.10 08:47
  • 1
"Подкрадывающаяся атака" - новое слово в тактике российских танкистов
  • 04.10 08:32
  • 1
Для F-35 заказали крупнейшую в истории программы партию двигателей
  • 04.10 08:03
  • 2
Тайное оружие Су-57 готово поставить крест на американских "невидимках"
  • 04.10 07:09
  • 4
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 04.10 07:01
  • 2
Российские загоризонтные РЛС "Резонанс" разместят на Ближнем Востоке
  • 04.10 06:39
  • 2
Ростех предложил три варианта развития ОАК, для каждого нужны субсидии на 350 млрд руб. - газета
  • 04.10 05:45
  • 10
Радиофотоника станет драйвером современной радиоэлектроники
  • 04.10 00:30
  • 1
"Сметут все живое". Россия получит самые мощные залповые системы в мире
  • 03.10 23:17
  • 1
Казанский вертолетный завод посетила делегация КНР
  • 03.10 23:16
  • 5
Невидимость преувеличена: немецкий пассивный радар засек F-35
  • 03.10 23:00
  • 1
Эксперт назвал главное преимущество С-500 над С-400
  • 03.10 21:43
  • 6
Российская частная компания планирует разработать космический грузовик