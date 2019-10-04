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04.10.2019
Lenta.ru

В США рассказали о самом мощном российском самолете

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Источник изображения: Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российский Ил-76 является мощным военно-транспортным самолетом, пишет The National Interest.

Американский журнал привел данные, согласно которым в Ил-76 могут размещаться несколько боевых машин десанта (БМД) и личный состав. Также отмечается, что новый модернизированный Ил-76МД-90А оснастили еще более мощным планером и двигателями, чтобы он был способен брать на борт тяжелые БМД-4.

"Традиционная "штурмовая" роль Ил-76 прослеживается в наличии 23-миллиметровых противовоздушных орудий для борьбы с истребителями противника", — пишет автор статьи.

Отмечается, что Россия является крупнейшей военно-воздушной державой благодаря Ил-76, и в обозримом будущем ситуация не изменится.

В сентябре издание опубликовало материал о том, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 "Премьер" уступает западным аналогам, например, E-7A Wedgetail. Американский журнал напоминил, что А-100 "Премьер" над фюзеляжем во вращающемся с частотой 12 оборотов в минуту обтекателе имеет радиолокационную станцию (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), позволяющую осуществлять электронное сканирование по высоте и механическое — по горизонту.

"Но другие современные самолеты ДРЛОиУ, такие как E-7 Wedgetail, оснащены плоскими, не вращающимися радарами АФАР, так что в некотором смысле радар A-100 уже может отставать от последних западных разработок", — говорилось в статье.

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Страны
Россия
США
Продукция
Meko A-100
А-100 ДЛРО
БМД-4
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Проекты
АФАР
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