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04.10.2019
Военное обозрение

"За МБР и беспилотниками не заметили стрелковую новинку": новая штурмовая винтовка КНР

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В китайских СМИ продолжается активное обсуждение масштабного военного парада, который 1 октября прошёл в центре Пекина. В информационно-аналитических изданиях военного характера КНР отмечено, что за межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) и новейшими беспилотниками незамеченными остались важные новинки, включая стрелковую.

Источник изображения: topwar.ru

Отмечено, что впервые на военном параде на площади Тяньаньмэнь были продемонстрированы новейшие штурмовые винтовки китайского производства. По некоторым данным, это новый этап развития штурмовой винтовки CQ M311 от NORINCO, в свою очередь являющейся, по сути, скопированной у американцев M16.

У новой штурмовой винтовки, как отмечается, изменено цевьё – теперь с "большей эргономичностью", также увеличен объём магазина. К сожалению, нет данных о том, решили ли китайские производители изменить и калибр с прежних 5.56x45 на больший (например, на "китайский" калибр 5.8).

Источник изображения: topwar.ru

Из заявления на китайском ТВ:

Эта новая штурмовая винтовка имеет удобную компоновку и концепцию модульной конструкции, которая обладает преимуществами высокой мощности, высокой надежности и универсальности.

В китайских СМИ используется аббревиатура NSS (от "новая стрелковая система").

Нужно отметить, что с 1997 года на вооружении НОАК стоит штурмовая винтовка QBZ-95 от той же NORINCO. Скорострельность этого автоматического оружия – 650 выстрелов в минуту. Компоновка "булл-пап". Базовая версия – патрон китайской разработки калибра 5,8 мм.

При этом китайцы активно занимаются экспортом QBZ-95. Её (в различных модификациях) продали таким странам как Мьянма, Пакистан, Камбоджа, Судан и Шри-Ланка.

Заявлено, что у новой штурмовой винтовки выше показатели скорострельности и убойной силы патрона. Потенциальные объёмы рынка впечатляют - 240 млн единиц!

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Страны
Камбоджа
Китай
Мьянма
Пакистан
Судан
США
Шри-Ланка
Продукция
M16
Компании
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БПЛА
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