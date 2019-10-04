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04.10.2019
Российская газета

МРК "Смерч" с ракетами "Уран" вернулся в состав Тихоокеанского флота

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Источник изображения: Минобороны РФ

Малый ракетный корабль (МРК) "Смерч" успешно завершил заводские ходовые испытания и вернулся в состав Тихоокеанского флота, сообщает пресс-служба ВВО.

В 2017 году его модернизацию начали на базе АО "Северо-Восточный ремонтный центр". За это время "Смерч" первым среди кораблей Военно-Морского флота данного проекта  перевооружили с ракетного комплекса "Малахит" на противокорабельные крылатые ракеты "Уран". Кроме того, отремонтировали и заменили на более совершенные отдельные системы и механизмы.

В июле этого года МРК перешел в Приморье, где в Центре судоремонта "Дальзавод" ему заменили ряд систем артиллерийского вооружения. Обновленный корабль также впервые принял участие в праздновании Дня ВМФ России во Владивостоке.

Осенью в рамках заводских ходовых испытаний "Смерч" совершил несколько выходов в полигоны боевой подготовки, где впервые провел стрельбы крылатыми ракетами и испытал зенитно-ракетный комплекс самообороны и новую артиллерию.


Юлия Гарднер

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Страны
Россия
Компании
Дальзавод
Проекты
Военные учения
ТОФ
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