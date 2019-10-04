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04.10.2019
ТАСС

Укрытия для вертолетов на авиабазе Хмеймим будут готовы к ноябрю

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Летчик у российского транспортно-штурмового вертолета МИ-8АМШТ на аэродроме "Хмеймим" в Сирии
Летчик у российского транспортно-штурмового вертолета МИ-8АМШТ на аэродроме "Хмеймим" в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости, Дмитрий Виноградов

К строительству привлечены как российские, так и сирийские специалисты, отметил руководитель проекта Главного военно-строительного управления по спецобъектам Михаил Мусаев

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 3 октября. /ТАСС/. Сборные металлические укрытия для вертолетов на российской авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия будут готовы к ноябрю, работы идут по графику. Об этом сообщил журналистам руководитель проекта Главного военно-строительного управления по спецобъектам Михаил Мусаев.

"В рамках государственного контракта на территории авиабазы Хмеймим готовим укрытия для размещения вертолетов Вооруженных сил РФ. Каждое представляет собой сборный металлический ангар, защищенный с трех сторон бронированными листами от средств поражения, в том числе от мин. К строительству привлечены как российские, так и сирийские специалисты. Работы идут по графику, без отставания. Срок сдачи в эксплуатацию - ноябрь 2019 года", - сказал Мусаев.

По его словам, укрытия для вертолетов создаются по аналогии с предыдущими объектами, предназначенными для военных самолетов. Все материалы для работ были доставлены по морю из России в пункт матеинкриально-технического обеспечения Тартус. "Также в рамках госконтракта на базе Хмеймим предусмотрены строительство двух дорог, реконструкция одной уже существующей, а также строительство проезда, который соединит площадки размещения вертолетов и самолетов", - добавил Мусаев.

На аэродроме в Хмеймиме идет также реконструкция одной из взлетно-посадочных полос, сообщил журналистам офицер штаба материально-технического обеспечения группировки войск на авиабазе Игорь Олерский.

"Проводится реконструкция взлетно-посадочной полосы "Западная", к работам привлечены сирийские специалисты. На сегодняшний день выполняется устройство продольных и поперечных швов, установка светосигнального оборудования", - сказал Олерский. Полоса выполняется из монолитного бетона, ее протяженность составит 3 тыс. м, что в дальнейшем позволит принимать воздушные суда всех типов, в том числе сирийские гражданские рейсы из Дамаска и других городов, добавил он.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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