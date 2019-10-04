Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире

Компания "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод") приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек "Малка". Об этом 3 октября со ссылкой на пресс-службу "Уралвагонзавода" сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что помимо завершения работ над 230-мм пушкой вскоре закончат модернизацию 240-мм самоходного миномета 2С4 "Тюльпан".

Согласно сообщению пресс-службы, на пушке 2С7М "Малка" заменят механизмы энергообеспечения, а также коробки передач. Обновление затронет приборы наблюдения, связи, приема и обработки данных, а также комплекс системы противоатомной защиты.

"Тюльпан", в свою очередь, получит новые системы связи, вооружение, приборный комплекс и аппаратуру наблюдения.

"Выполненные работы позволят повысить тактико-технические характеристики специзделий. Вооруженные силы РФ получат современную, мобильную и надежную спецтехнику", — отметили в компании.

Первые модернизированные "Тюльпаны" уже поступили в сухопутные войска.

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом 2С7 "Пион", до сих пор считающимся одним из самых опасных и мощных орудий в мире.

Пушка может стрелять различными снарядами, в том числе бетонобойными и химическими. Одной из особенностей является способность использовать спецбоеприпасы с ядерным зарядом.

27 августа Минобороны показало видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета "Тюльпан". Огонь велся по мишеням на расстоянии от восьми до 40 км.