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04.10.2019
Вестник Мордовии

Кошмарный сон наяву: почему генералы НАТО так боялись гвардию 5-го корпуса

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Источник изображения: Фото: 140zavod.by

В 80-е годы настоящим кошмаром Североатлантического альянса были сформированные в советских сухопутных войсках фронтовые оперативные маневренные группы.

В них натовские генералы видели очень большую угрозу. Они понимали, что в случае военного обострения страны Варшавского договора нанесут мощный ответный удар. Именно для развития прорыва и предназначались такие формирования. Так, на основе знаменитой 120-й мотострелковой дивизии Белорусского военного округа, которая была известна по учениям "Березина" и "Запад-81, был сформирован 5-й отдельный гвардейский армейский корпус, который имел необычную структуру, состоящую из двух танковых и двух механизированных бригад. Также в корпус входил полк десантников-штурмовиков, с которыми должен был действовать целый вертолетный полк, разведбат, а также артиллерийский и зенитно-ракетные полки.

Техника была представлена современными на то время Т-72Б, способными применять управляемые ракеты, и с динамической защитой. Механизированные бригады вооружились новыми боевыми машинами пехоты БМП-2. Личный состав имел очень высокий уровень подготовки.

Поэтому не удивительно пристальное внимание к этому формированию со стороны западных военных и политиков. Рассказывали, что когда в рамках "нового мышления" началось потепление отношений с Западом, наши новые "друзья" настойчиво требовали упразднить оперативные маневренные группы. Идя навстречу партнерам, в самом конце 80-х гвардейский корпус расформировали. К счастью, его не постигла судьба многих других армий, корпусов и дивизий. Бывший 5-й в виде 120-й мотострелковой дивизии вскоре стал частью вооруженных сил независимой Белоруссии.

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