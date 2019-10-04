В США назвали "изменившие историю" провальные пуски России

В рейтинге десяти недавних ракетных пусков, которые изменили историю, составленном Popular Mechanics, пять стартов проведены при участии России.

В перечень американского журнала попали пуск 21 мая 2009 года с Плесецка "Союз-2.1а" с разгонным блоком (РБ) "Фрегат", в результате которого из-за преждевременного выключения двигателя третьей ступени военный спутник связи "Меридиан-2" оказался на нерасчетной орбите, и старт 5 декабря 2015 года (также с Плесецка) "Союз-2.1а", когда военный спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Канопус-СТ" ("Космос-2511") не отделился от РБ "Волга" из-за несрабатывания одного из четырех замков, удерживавших его на "разгоннике".

Изменившим историю Popular Mechanics назвало пуск 5 декабря 2010 года с Байконура "Протон-М" с РБ ДМ-03 с тремя космическими аппаратами (КА) "Глонасс-М", в ходе которого из-за превышения на 1 582 килограмма заправленного в бак окислителя разгонного блока жидкого кислорода третья ступени ракеты вместе с РБ и КА утонула. Далее в списке журнала находится старт 27 ноября 2017 года с Восточного "Союз-2.1а" с "Фрегатом", в ходе которого из-за непрогнозировавшегося поведения РБ после его отделения от носителя были утеряны 19 КА.

Перечь "исторических" неудач российской космонавтики завершается стартом 22 августа 2014 года с космодрома Куру "Союз-СТ-Б" с РБ "Фрегат-МТ", в результате которого из-за ошибки в ориентации "разгонника" два КА Galileo были выведены на нерасчетную орбиту.

Две неудачи в запуске российских ракет, перечисленных изданием, связаны с "Фрегатом" (изготовитель — химкинское "Научно-производственное объединение Лавочкина"), еще две — с московским "Центром Хруничева" (систему разделения для КА "Канопус-СТ" изготовил входящий в "Центр Хруничева" омский "Полет"), и одно — с самарским ракетно-космическим центром (РКЦ) "Прогресс".

В октябре стало известно, что "Роскосмос" в два раза сократит число пилотируемых пусков (кораблей "Союз МС") к Международной космической станции (МКС), поскольку Россия в 2020 году из-за ввода в эксплуатацию пилотируемых кораблей США потеряет монополию на доставку людей на орбитальную станцию.