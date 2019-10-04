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04.10.2019
Интерфакс-АВН

Президент Финляндии призвал продлить СНВ-3

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Валерий Герасимов и Саули Ниинистё
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и президент Финляндии Саули Ниинистё.
Источник изображения: © Matti Porre/Office of the President of the Republic of Finland/Handout/Lehtikuva via REUTERS

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Финляндии Саули Ниинисте в среду заявил о важности сохранения системы контроля над вооружениями в мире, важным компонентом чего должно стать продление договора СНВ-3.

"Некоторые из нас помнят худшие годы "холодной войны" в 1960-е годы: не было никакого соглашения (о контроле над вооружениями - ИФ), просто "холодная война". Мы не можем позволить ситуации вернуться к тому, когда никакого соглашения не будет по поводу контроля над вооружениями", - сказал он во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"Вот почему необходимо стараться вести переговоры по поводу новых договоров и продлить действие СНВ-3. Это было бы хорошим новым началом для международного сотрудничества в этой области", - пояснил он.

В августе член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил: всё идет к тому, что США не будут продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), и это серьезно дестабилизирует обстановку в мире.

"Все идет к этому", - сказал Клинцевич "Интерфаксу" в пятницу.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Финляндия
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
СНВ-3
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