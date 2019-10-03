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03.10.2019
РИА Новости

В Белоруссии подвели итоги прошедших совместно с Россией учений "Щит Союза"

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Совместные учения "Щит Союза-2019" с участием военных из России и Белоруссии
Совместные учения "Щит Союза-2019" с участием военных из России и Белоруссии.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Прошедшие белорусско-российские учения "Щит Союза-2019" продемонстрировали совместимость ВС двух стран к выполнению общих задач, заявил в среду глава Минобороны республики Андрей Равков.

Учения "Щит Союза-2019" с участием 12 тысяч военнослужащих двух стран стартовали в Нижегородской области 13 сентября. В них было задействовано до 950 единиц техники. Маневры завершились 19 сентября.

"Цели подготовки региональной группировки войск в составе вооруженных сил Республики Беларусь и части вооруженных сил Российской Федерации выполнены в полном объеме. Эти учения ("Щит Союза-2019" - ред.) показали, что мы способны работать, мы способны выполнять задачи,.. понимать друг друга на этом уровне в полном объеме... Вооружение и техника, находящиеся в вооруженных силах двух государств, полностью совместимы для выполнения общих задач", - заявил Равков в среду, выступая на заседании верхней палаты парламента.

По словам главы Минобороны республики, сегодня завершается выдвижение группировки войск из РФ в Белоруссию. "Разгружаются сейчас два крайние эшелона в Минске и Борисове. К исходу дня все будут в пунктах постоянной дислокации", - уточнил Равков.

Говоря о предстоящих белорусско-российских учениях "Запад-2021", руководитель ведомства отметил, что они планируются в соответствии с указаниями, которые были получены ранее от президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. "В каком это виде будет - рано говорить, потому что любому крупному учению предшествует кропотливая организационная работа. Эта работа у нас впереди", - заметил министр.

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