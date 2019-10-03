Хантсман назвал сообщения о возможности продления СНВ-3 на год спекуляциями

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Посол США Джон Хантсман, покидающий свой пост, назвал спекуляциями сообщения о возможности продления договора СНВ-3 не на пять лет, а на один год.

"Все это спекуляции. Дождитесь визита в Россию кого-то уровня Роберта О'Брайена (новый советник президента США по национальной безопасности)", - ответил он в интервью "Коммерсанту" на соответствующий вопрос.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон говорил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия заявляла, что готова это обсудить.

Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине эту идею отвергли.

Ранее Хантсман подал президенту США заявление об отставке, дипломат намерен покинуть свой пост 3 октября.