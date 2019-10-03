Войти
03.10.2019
Известия.ru

Японский зонд "Хаябуса-2" сбросил еще одного робота на астероид Рюгу

800
0
+4
Источник изображения: Фото: Global Look Press/jaxa.jp

Японская космическая межпланетная станция "Хаябуса-2" сблизилась с поверхностью астероида Рюгу и сбросила на его поверхность ровер MINERVA-II2. Об этом в среду, 2 октября, сообщила пресс-служба японского космического агентства JAXA.

По данным ТАСС, снижение к точке, где "астероидоход" должен был отделиться от космического аппарата, зонд начал в субботу. 2 октября пилоты миссии оценили обстановку и приняли решение о его посадке.

Астероид Рюгу находится между Землей и Марсом. Зонд запустили к Красной планете еще в декабре 2014 года. 20 марта на астероиде были обнаружены минералы с содержанием соединенных в единую группу атомов кислорода и водорода, которые при определенных условиях могут стать водой.

На поверхность астероида "Хаябуса-2" совершал посадку в июле. Зонд создал искусственный кратер на поверхности астероида и приступил к сбору пород. Их изучение может пролить свет на возникновение Солнечной системы.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
JAXA
Проекты
Minerva
Марс
Робот
Похожие новости
22.07.2019
50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться. Но стоит ли игра свеч?
07.03.2019
Япония обстреляла астероид в космосе
29.01.2019
Один из кратеров на астероиде Рюгу назвали в честь Колобка
28.12.2018
Русские потрошители
25.09.2018
Получены первые в истории фото с поверхности астероида
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.10 16:47
  • 12
В США засомневались, не начнет ли искусственный интеллект ядерную войну
  • 03.10 16:32
  • 2
Пулемет "Негев" для американского спецназа
  • 03.10 16:22
  • 1
Грузия online (Грузия): Абхазия давно перестала существовать
  • 03.10 16:22
  • 59
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 03.10 16:20
  • 136
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 03.10 15:47
  • 1
Германия увидела "невидимый" F-35
  • 03.10 13:30
  • 1
DF-17: КНР опередила Россию и США в области гиперзвукового оружия?
  • 03.10 13:22
  • 1
Скоростной ракетоплан-разведчик: новый китайский дрон удивил экспертов
  • 03.10 13:16
  • 1
Обед по расписанию: чем кормят в российской армии и каково это на вкус
  • 03.10 13:16
  • 6
Путин попросил Медведева заняться проблемой рентабельности оборонных предприятий
  • 03.10 12:55
  • 8
Главе "Ростеха" присвоили звание Героя России
  • 03.10 12:50
  • 2
"Прогресс китайской нации" отметили грандиозным военным парадом
  • 03.10 12:35
  • 2
Части специального назначения станут комплектовать контрактниками
  • 03.10 12:04
  • 7
В России могут появиться летающие батареи
  • 03.10 11:20
  • 108
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты