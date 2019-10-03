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03.10.2019
ТАСС

Герасимов поговорил по телефону с новым председателем КНШ ВС США

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов.
Источник изображения: © Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с вновь назначенным на должность председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералом Марком Милли, сообщили в среду в российском военном ведомстве.

"В ходе телефонных переговоров военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказали в Минобороны.

Милли сменил на посту председателя КНШ ВС США Джозефа Данфорда. Председатель КНШ традиционно назначается в США на двухлетний срок. Генерал Корпуса морской пехоты Данфорд был в первый раз выдвинут на этот пост президентом Бараком Обамой в 2015 году, двумя годами позднее его переназначил Дональд Трамп. В конце июля Сенат Конгресса утвердил выдвинутую Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя КНШ. 61-летний Милли с августа 2015 года занимал пост начальника штаба Армии (сухопутных войск) США.

Милли ранее заявлял, что диалог между военными ведомствами России и США имеет крайне важное значение для снижения риска "непреднамеренной эскалации" и просчетов. В свою очередь Данфорд отмечал, что удовлетворен американо-российскими контактами в военной области, в том числе с начальником Генштаба ВС РФ Герасимовым.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Герасимов Валерий
Трамп Дональд
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