В Китае разрабатывается новый космический корабль для полетов на Луну

Новый корабль, как ожидается, совершит первый полет в беспилотном режиме в первой половине 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Космический корабль нового поколения, предназначенный для пилотируемых полетов на Луну и в дальний космос, разрабатывается в КНР. Об этом сообщил в среду интернет-портал Space.com со ссылкой на фотографии, распространенные Академией космических технологий КНР.

Новый корабль, еще не получивший официального названия, будет состоять из двух сегментов - модуля многоразового использования для экипажа и энергетического модуля. Длина корабля достигает 9 метров, а масса при старте - 20 тонн. Он сможет доставлять на низкую околоземную орбиту экипаж из шести человек. Новый корабль, как ожидается, совершит первый полет в беспилотном режиме в первой половине 2020 года.

"Тот факт, что Китай располагает этими возможностями, указывает на стремление Пекина осуществлять долговременную программу пилотируемых полетов постепенно и последовательно", - привел Space.com мнение профессора Военно-морского колледжа США в Ньюпорте (штат Род-Айленд) Джона Джонсона-Фризе.

Китай сейчас располагает кораблем "Шэньчжоу" (Shenzhou), способным доставлять трех членов экипажа на низкую околоземную орбиту, однако, как отметил Space.com, этот корабль не способен обеспечить защиту экипажа от радиации при полетах в дальний космос.

Китайские официальные лица, отметил портал, заявляли ранее о планах осуществить пилотируемый полет на Луну в 2030-х годах.