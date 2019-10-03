Части специального назначения станут комплектовать контрактниками

Призывникам, рвущимся на службу в армейские части специального назначения, придется отказаться от своей мечты. В Генштабе приняли решение, что начиная с нынешней осени комплектование таких подразделений будет проводиться на профессиональной основе. Иными словами, в спецназ будут принимать контрактников.

В пресс-службе Западного военного округа уже отчитались, что в ближайшие месяцы профи пополнят ряды бригад специального назначения, дислоцированных в Тамбовской, Псковской, Воронежской, Ленинградской, Московской и Калининградской областях. Судя по всему, в течение года, по мере увольнения оттуда солдат-срочников, освободившиеся должности в этих частях займут контрактники.

Логика в таком решении, несомненно, есть. Спецназовец - универсальный солдат. Он должен владеть практически всеми видами стрелкового оружия, приемами рукопашного боя, умением метать нож и даже "фехтовать" саперной лопаткой, отлично водить различные виды колесной и гусеничной техники. А еще - безошибочно ориентироваться на незнакомой местности, маскироваться так, чтобы оставаться незаметным для врага хоть в лесу, хоть в пустыне. К этому списку можно добавить еще десяток жестких требований.

Понятно, что на подготовку такого специалиста уходит несколько месяцев. А что в итоге? Едва командиры довели срочника до нужной кондиции, как время увольнять солдата в запас. И все начинается по новой, теперь уже с другим новобранцем. С военными профи такой проблемы не будет - в спецназ они приходят как минимум на три года и, как правило, затем продлевают контракт.

Есть еще один веский аргумент в пользу контрактников. Не секрет, что спецназовцы нередко работают в "горячих точках". Например, в той же Сирии действуют представители российских Сил специальных операций. Но отправлять на войну призывников категорически запрещено. Вот и приходится генералам командировать на Ближний Восток не штатные группы и взводы, а смешанные подразделения, где люди подчас впервые видят друг друга только на аэродроме вылета. Полная профессионализация спецназа устранит и эту проблему.

Что касается призывников, строго говоря, путь в специальные войска им не закрыт. Срочнику достаточно прослужить несколько месяцев в той же войсковой разведке, и он имеет право написать рапорт на перевод в кадровые военные. Подойдет по здоровью, выдержит профессиональный отбор, сдаст необходимые тесты - и, вполне возможно, с ним подпишут контракт на службу в спецназе.

Между тем в минобороны раскрыли новые детали того, как будет проходить осенний призыв в армию. Корреспонденту "РГ" в ведомстве сообщили, что женатых новобранцев, а также молодых отцов и ребят, которые имеют больных и пенсионного возраста родителей, по возможности распределят в воинские части поблизости от дома. Как и в прежние годы, родителям парней разрешат присутствовать на заседаниях призывных комиссий.

На сборных пунктах всех новобранцев переоденут в новенькую повседневную форму. У будущих матросов она будет черного цвета, у авиаторов и десантников - синего, у остальных - защитного. Каждому призывнику выдадут банковскую и персональную электронную карты. На первую парню будут ежемесячно переводить солдатское жалованье. Вторая карта содержит сведения о призывнике (его образование, специальность, биометрические данные и т.д.), она поможет командиру подыскать новобранцу соответствующую его способностям воинскую должность. А общая информация по всем призванным этой осенью в строй будет введена в базу данных Минобороны России.

Будущих матросов на сборном пункте переоденут в черную военную форму, авиаторов и десантников - в синюю, остальных - в форму защитного цвета

И еще к сведению новобранцев и их родителей. На официальном сайте минобороны в разделе "Контакты" (подраздел "для граждан") призывники могут зайти в электронные приемные главкомов и командующих и задать генералам свои вопросы, адресовать им просьбы и обращения. В другом разделе - "Служба по призыву" собрана актуальная информация о срочной службе в армии. А с 19 ноября в Генштабе заработает "прямая телефонная линия". Все о призыве можно будет узнать по вторникам и четвергам, позвонив с 10 до 12 часов (время московское) по телефонам: 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98.

Юрий Гаврилов