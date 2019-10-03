Белорусский ударный БЛА — тихое оружие на страже безопасности

После атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии и покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро с использованием БЛА, начиненных взрывчаткой, интерес к так называемым беспилотникам-камикадзе существенно усилился.

БЛА-камикадзе представляет собой малогабаритный летательный аппарат, способный нести несколько килограммов взрывчатки в различном исполнении: ракету, снаряд, гранату и т.д. Их могут использовать для поражения живой силы, техники, различных объектов инфраструктуры.

Подобный дрон, с учетом доступности к различным технологиям и относительно не большой стоимости, можно сделать без труда даже в домашних условиях или же купить в магазине. Небольшой по размерам аппарат, зачастую без металлических деталей практически невозможно обнаружить даже при помощи РЛС.

В России производство БЛА давно поставлено на поток – как ни как наша страна один из ведущих производителей и экспортеров оружия.

Среди республик бывшего СССР, наверное, только Белоруссия – одна из немногих стран, которая смогла создать полный цикл производства собственных БЛА, а также средств борьбы с ними: системы радиоэлектронного подавления, роботизированные огневые комплексы и средства ПВО.

«По ударным беспилотникам набран неплохой темп. Мы уже демонстрировали «летающий РПГ» и дроны, которые сбрасывают осколочные гранаты. Сейчас они уже фактически доведены до требуемого состояния. Идет тренировка и подготовка боевых расчетов. Мы сейчас больше изучаем тактику применения – как правильно заходить на цель, как более эффективно поражать ее. То есть, постоянно на полигонах – даже сейчас – происходит боевое слаживание, тренировки расчетов», – отметил на встрече с Александром Лукашенко глава белорусского ГВПК Роман Головченко.

Предприятия оборонной промышленности Белоруссии разработали полноценный беспилотный ударный комплекс из нескольких БЛА, выполняющих единую задачу. Его основу составляет комплекс дальнего действия «Буревестник». Аппарат может нести гиростабилизированную платформу с теле-, фото- и ИК-камерами, а также лазерный дальномер, модуль радиационного мониторинга и другое оборудование по желанию заказчика весом до 80 кг.

Технические возможности комплекса позволяют решать следующие задачи:

мониторинг территории вокруг особо важных объектов с получением видео в режиме реального времени;

обнаружение, в том числе подсветка, корректировка огня артиллерии, осуществление сбора разведывательной информации на больших расстояниях в режиме реального времени в любое время суток, а также уничтожение целей.

Отличительной особенностью «Буревестника» является гарантированная дальность передачи информации и связи до 290 км, при этом задержка сигнала практически не ощущается.

Для поражения целей беспилотник имеет на вооружении помимо двух барражирующих боеприпасов еще и авиационные ракеты С-5 калибра 57 мм. Для превращения С-5 в корректируемую ракету боеприпас оснащается отделяемой в полете головной частью и раскрывающимся оперением.

Система самонаведения обеспечивает возможность поражения бронированных наземных целей практически всех типов. При этом лазерная подсветка объекта может осуществляться как самим беспилотником, так и с другого летательного аппарата или наземным наводчиком.

Для гарантированного уничтожения цели дополнительно используется дрон оптической разведки и дрон-камикадзе, который предназначен также и для защиты основного БЛА от других летательных аппаратов. Это осуществляется, к примеру, при помощи самоподрыва возле чужого беспилотника или на пути зенитной ракеты.

Исследуются различные сочетания вооружения для более оптимального использования летательного аппарата.

Самое главное – не подвергается риску летный состав, а также дорогостоящие самолеты или вертолеты.

Кроме того, на комплекс возлагается задача по доставке грузов – боеприпасов личному составу, медицинского оборудования, еду и т.д.

Для увеличения возможностей ударного комплекса разрабатывается беспилотник весом 600 кг. Он будет способен действовать на расстоянии до 300 км.

В 2016 году во Вьетнаме, при тесном сотрудничестве с белорусскими специалистами, был разработан БЛА большой дальности HS-6L, который визуально представляет собой увеличенную копию «Буревестника». Он имеет размах крыла 22 м, заявленная дальность полета – до 4000 км, продолжительность – 35 часов.

Данные разработки позволят существенно увеличить полезную нагрузку дронов, а значит и способность БЛА по уничтожению живой силы и объектов потенциального противника, как управляемым так и не управляемым вооружением.

На сегодняшний день белорусские беспилотники активно используются в странах СНГ, в том числе входящих в ОДКБ, а также Азии, Африки и Южной Америки.

Использование подобных образцов вооружения способствует увеличению боевого потенциала армии, а также позволяет оперативно и адекватно реагировать на возникающие угрозы безопасности, особенно на направлениях, где в настоящее время нет достаточного количества боевых подразделений, к примеру, для Белоруссии это на юге страны.