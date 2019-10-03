В США заявили, что С-400 не лучше "Пэтриотов"

Атаки, проведенные 14 сентября 2019 года против нефтяных объектов Саудовской Аравии, продолжают будоражить общественность. Американское издание Defense News считает, что предложенные Эр-Рияду Москвой ЗРК С-400 показали бы себя ничуть не лучше, чем доказавшие свою неспособность отразить угрозы такого типа "Пэтриоты".

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Американский комплекс противовоздушной и противоракетной обороны MIM-104 Patriot, состоящий на вооружении Саудовской Аравии, не смог отразить атаку, предпринятую против нефтеперерабатывающих терминалов Saudi Aramco. Эксперты журнала Defense News считают, что причиной стали не недостатки системы, а неграмотно выстроенная система ПРО.

Насчет авторства атаки до сих пор ходят споры. Хуситы утверждают, что именно их силы использовали крылатые ракеты и дроны-камикадзе. В свою очередь, США, Саудовская Аравия, а также страны ЕС убеждены, что нападение осуществил Иран.

В Defense News призывают западных лидеров не делать поспешных выводов относительно того, какое оружие и технологии использовались или того, какая из существующих систем обороны "дала сбой". Автор заметки считает, что такой взгляд может привести к принятию опасных решений в будущем, добавляя, что ЗРК С-400 не лучше систем Patriot.

Скептики с радостью говорят, что в свете малой надежности программы "Пэтриот" (Patriot) и других американских продуктов их следует выбросить, а взамен принять на вооружение российскую систему С-400. Это просто чепуха. Patriot в первую очередь предназначен для остановки высоколетящих реактивных самолетов и баллистических ракет, в то время как беспилотники и крылатые ракеты малой дальности летят слишком низко, чтобы их можно было эффективно обнаружить с помощью радара этой системы.

- отмечается в статье.

Но новость в том, что С-400 также не предназначен для поражения низколетящих целей. А обратное - предположение от критиков ПРО, распространившееся в средствах массовой информации, которые не понимают сложностей противоракетной обороны, только ободряют противников, работающих против интересов США и наших союзников.

В издании отмечают, ни один тип системы ПРО не предназначена для защиты от всех возможных воздушных угроз. Также неизвестна квалификация персонала, занимавшегося системой противовоздушной обороны саудовских терминалов.

В ближайшие недели спецслужбы США и Саудовской Аравии планируют опубликовать свои выводы об атаке. Именно тогда авторы статьи предлагают начать делать какие-то выводы о реально эффективности американской системы, а не предлагать сразу российскую.

Вообще, публикация в американском профильном СМИ явно выглядит попыткой оправдать провал американских систем, на которые миллиарды долларов потратил Эр-Рияд.