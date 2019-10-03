Российский ЦПК назвал условия подготовки американских астронавтов

Российский Центр подготовки космонавтов готов к работе с американскими астронавтами в том случае, если NASA выразит заинтересованность в покупке новых мест на российских космических кораблях "Союз" или перекрестных полетах своих астронавтов в обмен на полеты российских космонавтов на американских кораблях. Об этом 2 октября "РИА Новости" сообщил первый заместитель начальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

"ЦПК обсуждает с партнерами все варианты подготовки астронавтов для обеспечения работы МКС", — рассказал он.

Ход переговоров о возможной закупке дополнительных мест на космических кораблях "Союз" Харламов комментировать отказался.

Ранее в этот же день стало известно, что NASA ведет переговоры с "Роскосмосом" о покупке дополнительных мест на кораблях "Союз" для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) после весны 2020 года.

В настоящее время американская сторона приобрела два места для астронавтов на "Союзах", запуск которых намечен на осень 2019 и весну 2020 года. После этого NASA планировало доставлять свои экипажи на МКС на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon, созданных компанией SpaceX и Starliner производства Boeing.

Однако, как отметил 30 сентября администратор NASA Джим Брайденстайн, первые запуски американских кораблей постоянно откладываются, из-за чего возникла необходимость договариваться с "Роскосмосом" о доставке астронавтов.

В июле сообщалось, что запуск первого сертифицированного американского корабля с экипажем на МКС намечается на май 2020 года. При этом в дальнейшем ради безопасности планируется отправлять одного американского астронавта на российском "Союзе" и одного космонавта "Роскосмоса" на американском корабле.