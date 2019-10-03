Компания "Сухой" проводит олимпиаду по авиации совместно с МАИ

ЦАМТО, 2 октября. Компания "Сухой" осуществляет целевой набор абитуриентов по шести направлениям подготовки Московского авиационного института.

Как сообщили в пресс-службе Компании "Сухой", это следующие специальности:

24.05.07 Самолето- и вертолетостроение – 101 кафедра ф-та №1

24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей – 203 кафедра инст. №2

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника – 306 кафедра инст. №3

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы – 410 кафедра инст. №4

24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика – 602 кафедра инст. №6

24.05.05 Интегрированные системы летательных аппаратов – 703 кафедра инст. № 7

Целевой набор осуществляется исключительно из победителей Олимпиады по авиации, которую Компания "Сухой" проводит совместно с Московским авиационным институтом.

Компания "Сухой" приглашает граждан России – школьников 10-11 классов и выпускников 2020-2021 гг. средних профессиональных образовательных заведений принять участие в XVI Олимпиаде по авиации.

Олимпиада проводится в МАИ в очной форме в два тура:

Первый тур – письменный, состоится 8 декабря 2019 года в 9.30. Билет включает в себя задания по математике, физике, русскому языку, вопросы на техническое творчество, специализированные вопросы по тематике факультета. Задания 1-го тура рассчитаны на 4 часа.

Второй тур – устный, защита проекта по авиационной тематике, будет проводиться в конце января-начале февраля 2020 года. Ко второму туру допускаются участники, набравшие наибольшее количество баллов.

Информация об итогах 1-го тура и дате проведения 2-го тура будет размещена на сайте в начале января 2020 года.

Победители Олимпиады награждаются сертификатами и памятными призами. Финалисты Олимпиады получают дополнительные 5 баллов к своим индивидуальным достижениям ЕГЭ.

Из победителей Олимпиады, набравших определенный МАИ балл ЕГЭ (в 2019 году 195 баллов), формируются группы целевого обучения для подготовки по индивидуальной программе в МАИ и в подразделении ПАО "Компания "Сухой" - ОКБ Сухого. Занятия в ОКБ проводятся в свободное от учебы время лучшими специалистами предприятия и позволяют слушателям познакомиться с передовым опытом создания новейших образцов авиационной техники, современными технологиями проектирования, производства и эксплуатации ЛА. Студенты групп целевой подготовки, начиная с первого курса, работают по гибкому графику в ОКБ, что позволяет уделять достаточно времени учебе; заключают контракт с предприятием, который предусматривает отработку в ОКБ после окончания ВУЗа в течение трех лет и дает право на:

- именную стипендию П.О.Сухого (в размере 2300-000 руб./мес. в зависимости от успеваемости);

- гарантированное прохождение всех видов практик на предприятии с предоставлением материалов для написания дипломной работы, а также консультации опытных специалистов по теме дипломной работы;

- защиту дипломных проектов в ОКБ Сухого;

- гарантированное трудоустройство в ОКБ Сухого после окончания ВУЗа;

- на индивидуальный оклад + индивидуальную надбавку при трудоустройстве после окончания ВУЗа.

Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету на сайте sukhoi.org.

Олимпиада проводится одновременно по всем вышеуказанным специальностям, т.е. зарегистрироваться для участия можно только на одно направление подготовки. Победители Олимпиады, уже имеющие сертификат на целевое обучение в МАИ от ОКБ Сухого, к участию в Олимпиаде не допускаются (участие в Олимпиаде повторно возможно, но на другом факультете).

3 декабря на сайте Компании "Сухой" будут вывешены правила участия в Олимпиаде и списки зарегистрированных на Олимпиаду участников.