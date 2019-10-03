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03.10.2019
ТАСС

Минобороны опровергло информацию об испытаниях С-500 в Сирии

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Здание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

По данным министерства, для испытаний этих систем в сложных климатических условиях может использоваться полигон Ашулук в Астраханской области, где условия для эксплуатации любых комплексов ПВО нисколько не легче, чем в Сирии

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Минобороны РФ в среду опровергло информацию об испытаниях зенитной ракетной системы С-500 в Сирии, о которых сообщила газета "Известия".

"[Комплекс] С-500 предназначен для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на больших дальностях. Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет", - прокомментировали в военном ведомстве публикацию.

По данным Минобороны, для испытаний этих систем в сложных климатических условиях может использоваться полигон Ашулук в Астраханской области, где условия для эксплуатации любых комплексов ПВО нисколько не легче, чем в Сирии.

В военном ведомстве напомнили, что система противовоздушной обороны в Сирии защищает российские военные объекты в Тартус и Хмеймиме от всех классов баллистических и аэродинамических целей. В созданной эшелонированной системе ПВО задействованы новейшие российские комплексы С-400, "Панцирь-С1", "Тор-М2" и истребители Су-35С.

Как отметили в Минобороны, опыт использования различных российских средств ПВО в Сирии безусловно учитывается при разработке перспективных систем вооружения, а также отдельных узлов и подсистем. При необходимости отдельные элементы создаваемых систем могут испытываться в реальных боевых условиях.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки системы С-500 в войска начнутся в 2020 году. Комплекс создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. В западной прессе отмечалось, что на испытаниях новая российская система смогла поразить цель на дальности 481,2 км, что на 80 км дальше, чем у любой существующей системы ПВО.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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