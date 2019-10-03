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03.10.2019
Вестник Мордовии

7 бойцов получили краповые береты во время всероссийских испытаний в Мордовии

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

85 бойцов из 38 регионов России приняли участие во Всероссийских квалификационных испытаниях среди сотрудников отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России на право ношения символа отличия профессионального мастерства - крапового берета. Состязания прошли в Мордовии на базе местного Управления ФСИН.

По итогам входного контроля, который включал в себя бег на 5 000 м, подтягивания на перекладине и выполнение комплекса специальных упражнений (тест Купера), непосредственно к квалификационным испытаниям было допущено 54 человека, сообщили в пресс-службе ведомства.

Бойцы совершали марш-бросок с последующим преодолением специальной полосы препятствий в экстремальных условиях, штурмовали высотное здание, выполняли элементы акробатических упражнений и комплекс специальных упражнений, участвовали в поединках по рукопашному бою.

Во время совершения марш-броска производился внезапный "обстрел" противником, преодоление водной преграды и участка заражения отравляющими веществами, преодоление завалов, участков болотистой местности и других естественных препятствий, эвакуация раненых с поля боя, выполнение физических упражнений.

Второй год подряд в испытания введен еще один, дополнительный элемент. После марш-броска сотрудники должны были выполнить переползание под бронетехникой (БТР-80) при обстреле из крупнокалиберного пулемета.

Затем кандидаты преодолевали специальную полосу препятствий. Происходило это без подготовки, сразу же после завершения марш-броска. После прохождения специальной полосы препятствий, в целях проверки состояния оружия, каждым испытуемым производился одиночный выстрел.

Еще один этап - проверка навыков по штурму высотных зданий с использованием специальных спусковых снаряжений. Испытуемые подсоединяли карабин страховочного устройства к своему фалу и начинали спуск вниз. В процессе спуска производились выстрелы из автомата, ногой выбивался макет оконной рамы и туда бросалась граната. После этого испытуемые спускались на землю.

Следующими непременными элементами испытаний являлись: выполнение упражнений по специальной огневой подготовке из пистолета Макарова и автомата Калашникова, акробатических упражнений и комплексов специальных упражнений.

Последний и самый важный этап испытания на право ношения крапового берета - проведение учебных поединков.

В результате проведенных испытаний обладателями символа отличия профессионального мастерства среди сотрудников отделов специального назначения стали 7 представителей территориальных органов ФСИН России: УФСИН России по Ярославской области, УФСИН России по Республике Адыгея, УФСИН России по Чеченской Республике, УФСИН России Удмуртской Республике и 2 сотрудника УФСИН России по Республике Карелия.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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