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03.10.2019
Российская газета

Сербские САУ NORA В-52 будут поддерживать Т-80У и БМП-3 на Кипре

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В минувший вторник Республика Кипр отметила 59-ю годовщину своей независимости. В столице государства - Никосии состоялся военный парад, в котором приняли участие подразделения национальной гвардии, других силовых структур.

Интересной особенностью этого праздничного мероприятия стало то, что большая часть участвовавшей в нем боевой техники - продукция российского оборонного комплекса.

Например, основу бронетанкового парка составляют танки Т-80У и Т-80УК. Первые такие машины с газотурбинными двигателями прибыли на остров еще во второй половине 90-х годов. Находившиеся на вооружении французские АМХ-30В2 устарели и уже не отвечали требованиям военных.

В первой партии была 41 машина с газотурбинным двигателем. Российская техника хорошо зарекомендовала себя, и позже был заключен контракт на новую партию в таком же количестве.

Причем Кипр также закупил разработанные на базе "восьмидесятых" бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-80У.

Легкой броней для мотопехоты являются российские боевые машины пехоты БМП-3, которых здесь более четырех десятков.

Также на параде продемонстрировали зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и "Тор-М1", которые очень редко попадают в объективы видеокамер и фотоаппаратов. В воздушной части задействовали боевые вертолеты Ми-35П.

Недавно сообщалось, что для огневой поддержки сухопутных подразделений закуплены 24 дальнобойных 155-мм самоходных артиллерийских установки NORA В-52 на колесном шасси. Эти самоходки впервые приняли участие в торжественном марше.

Кроме того, в праздничных мероприятиях были задействованы АМХ-30В2, которые уже давно собираются списать, французские колесные бронетранспортеры VAB и греческие гусеничные Leonidas.



Алексей Моисеев

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Страны
Греция
Кипр
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Сербия
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Продукция
VAB
БМП-3
Бук-М1
Ми-35
Т-80
Т-80У
Тор-М1
Проекты
Бук ЗРК
Тор ЗРК
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