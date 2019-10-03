Сербские САУ NORA В-52 будут поддерживать Т-80У и БМП-3 на Кипре
В минувший вторник Республика Кипр отметила 59-ю годовщину своей независимости. В столице государства - Никосии состоялся военный парад, в котором приняли участие подразделения национальной гвардии, других силовых структур.
Интересной особенностью этого праздничного мероприятия стало то, что большая часть участвовавшей в нем боевой техники - продукция российского оборонного комплекса.
Например, основу бронетанкового парка составляют танки Т-80У и Т-80УК. Первые такие машины с газотурбинными двигателями прибыли на остров еще во второй половине 90-х годов. Находившиеся на вооружении французские АМХ-30В2 устарели и уже не отвечали требованиям военных.
В первой партии была 41 машина с газотурбинным двигателем. Российская техника хорошо зарекомендовала себя, и позже был заключен контракт на новую партию в таком же количестве.
Причем Кипр также закупил разработанные на базе "восьмидесятых" бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-80У.
Легкой броней для мотопехоты являются российские боевые машины пехоты БМП-3, которых здесь более четырех десятков.
Также на параде продемонстрировали зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и "Тор-М1", которые очень редко попадают в объективы видеокамер и фотоаппаратов. В воздушной части задействовали боевые вертолеты Ми-35П.
October 1, 2019
Недавно сообщалось, что для огневой поддержки сухопутных подразделений закуплены 24 дальнобойных 155-мм самоходных артиллерийских установки NORA В-52 на колесном шасси. Эти самоходки впервые приняли участие в торжественном марше.
Кроме того, в праздничных мероприятиях были задействованы АМХ-30В2, которые уже давно собираются списать, французские колесные бронетранспортеры VAB и греческие гусеничные Leonidas.
О ПЃПЋП„О· ОґО·ОјПЊПѓО№О± ОµПЂОЇОґОµО№ОѕО· П„П‰ОЅ О‘/Ољ ПЂП…ПЃОїОІПЊО»П‰ОЅ NORA B52 П„О·П‚ О•ОёОЅО№ОєО®П‚ О¦ПЃОїП…ПЃО¬П‚ ПѓП„О·ОЅ ОЈП„ПЃО±П„О№П‰П„О№ОєО® О О±ПЃОО»О±ПѓО· П„О·П‚ 1О·П‚ ОџОєП„П‰ОІПЃОЇОїП… 2019. pic.twitter.com/I88Fn1B7vt— О™ОЈОџО–ОҐО“О™Оџ ОЈО¤ОЎО‘О¤О™О©О¤О™ОљО—ОЈ О™ОЈО§ОҐОџОЈ (@isozygio) October 1, 2019
Алексей Моисеев
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются