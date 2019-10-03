Astra Linux и Huawei подписали меморандум о сотрудничестве

Компании будут разрабатывать совместные комплексные решения в области аппаратно-программных платформ

Москва. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Российский разработчик операционных систем Группа компаний Astra Linux и китайская компания Huawei заключили соглашение о технологическом партнерстве с целью разработки совместных комплексных решений на территории России, сообщает пресс-служба Astra Linux.

"Партнерство было ознаменовано подписанием сертификата совместимости флагманских продуктов компаний в рамках программы Ready For Аstra Linux. По результатам испытаний была подтверждена корректность функционирования серверов Huawei TaiShan 100/200 2280 в среде операционной системы Astra Linux релиз "Новороссийск", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в среду.

В сообщении приводятся слова генерального директора ГК Astra Linux Ильи Сивцева, который отметил большие перспективы в развитии сотрудничества с компанией Huawei, являющейся одним из лидеров глобального ИКТ-рынка.

"ГК Astra Linux и компания Huawei планируют плотное взаимодействие в вопросах разработки совместных аппаратно-программных платформ. Отдельным направлением партнерства станет дальнейшая адаптация операционной системы Astra Linux под ARM-архитектуру. В целом, высокопроизводительное и энергосберегающее оборудование Huawei в сочетании с устойчивостью к кибератакам и высоким уровнем доверия к отечественной операционной системе Astra Linux - актуальное комплексное решение. Уверены, оно будет востребовано у крупных российских заказчиков, в том числе из телекоммуникационной отрасли", - сказал Сивцев.

Директор департамента интеллектуальных вычислений Huawei Technologies в России Лю Юй, на которого ссылается пресс-служба, в свою очередь отметил заинтересованность в сотрудничестве с ГК Astra Linux. По его словам, быстрое развитие мировой цифровой экономики побудило Huawei создать экосистемы на основе чипов ARM и AI, обеспечивающие диверсифицированную вычислительную архитектуру для всех слоев общества и сосредоточиться на более экономичных вычислительных мощностях.

"ГК Astra Linux станет одной из первых компаний, с которой Huawei создаст партнерскую экосистему на базе процессоров KunPeng, которая даст компании больше возможностей для развития, одновременно делая цифровую систему конечного пользователя более дружественной, экономичной и безопасной", - сказал Лю Юй.