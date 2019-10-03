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03.10.2019
Интерфакс-АВН

США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен-3"

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Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017
Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Апрель 2017.
Источник изображения: © AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты в среду осуществили новый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3"), способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, сообщило Командование глобального удара ВВС США.

Ракета была запущена в 11:13 мск (01:13 по тихоокеанскому времени США) из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Невооруженная головная часть ракеты, пролетев 6,76 тыс. км, поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

Командование глобального удара ВВС США сообщило, что целью испытаний МБР является "подтверждение и проверка эффективности, готовности и точности системы оружия".

"Испытание демонстрирует, что ядерное сдерживание Соединенных Штатов является надежным, гибким, готовым и соответствующим образом приспособленным для сдерживания угроз 21-го века и поддержки наших союзников", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что "тестовые пуски не являются реакцией или ответом на мировые события или региональную напряженность".

Это уже четвертое испытание МБР Minuteman III в текущем году. Предыдущие были проведены 6 февраля, 1 и 9 мая. В среднем ежегодно проводится четыре таких пуска. В 2018 году были осуществлены три успешных испытательных пуска ракеты - 25 апреля, 14 мая и 8 ноября. Между тем, в июле прошлого года испытание завершилось неудачей. Во время полета у ракеты возникли технические проблемы, и на нее был передан сигнал о самоуничтожении.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

На данный момент Соединенные Штаты располагают всего 400 такими ракетами, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок. Эти МБР несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах вблизи авиабаз Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.

В минувший понедельник российские военные провели с испытательного космодрома Плесецк учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь-М" шахтного базирования. "Эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку (полуостров Камчатка), - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

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