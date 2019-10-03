Россия, Китай и Иран проведут учения в Индийском океане

Россия совместно с Китаем и Ираном готовится к проведению антитеррористических учений. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления на сессии валдайского клуба в Сочи.

"Мы готовим с КНР и с Ираном морские учения по борьбе с террористами, с пиратами в этой части Индийского океана", — цитирует министра в среду, 2 октября, "Интерфакс".

В сентябре Минобороны России провело стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" при участии военнослужащих из России и еще семи стран, включая Китай, Пакистан и Индию. В маневрах приняли участие военные из Киргизии, Казахстана, Таджикистана.

В предыдущих учениях "Центр", которые прошли в 2015 году, участвовали военные из Казахстана, входящие в состав Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности.